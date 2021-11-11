القصة الكاملة لمقتل سيدة بالمنيا: زوج سماح استقبل العزاء واعترف بالجريمة

أتقن دور الزوج المصدوم متصنعا بكاءا حارا، وأخذ يستقبل واجب العزاء في زوجته التي قتلها بدماء باردة بعد قصة حب عمرها 18 عاما، تكللت بإنجاب ثلاثة أبناء، ولم يرحم الشاب الأربعيني توسلات ودموع شريكة حياته حينما علق لها حبل مشنقة داخل غرفتها مدعيا انتحارها، في محاولة لطمس معالم جريمته، حيث تخلص منها خنقا حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم استدعى الشرطة، تلك هي تفاصيل جريمة مقتل ربة منزل على يد زوجها بقرية بردنوها التابعة لمركز مطاي، شمال محافظة المنيا.

المتهم بقتل زوجته يحرر بلاغا بانتحارها

صباح الأحد الماضي، توجه «سامح.ر.ي»، 40 عاما، إلى قسم الشرطة، وحررا بلاغا بالعثور علي جثة زوجته «سماح.ص.ش»، 38 عاما، مشنوقة داخل منزلهما بقرية بردنوها التابعة لمركز مطاي، وادعى وجود خلافات أسرية بينهما، ولم يتهم أحدا بارتكاب الواقعة.

التحريات الأولية تتهم الزوج بقتل سماح خنقا

وأفادت التحريات الأولية التي أجرتها أجهزة الأمن بوجود خلافات سابقة بين الزوجين، وبجمع المعلومات تبين تورط الزوج في الجريمة، حيث قام بخنق زوجته حتى لفظت أنفاسها الأخيرة ثم علق حبلا بغرفة نومها، مدعيا أنها انتحرت، في محاولة لإخفاء جريمته والإدعاء بانتحارها وسط ظروف غامضة.

الزوج يبرر جريمته بشكه في سلوك المجني عليها

بعد نقل جثة المجني عليها إلي مشرحة المستشفى العام، أقام الزوج عزاءا بأحد قاعات دار المناسبات بقرية بردنوها وكان يستقبل المعزيين، ويبدو عليه الحزن والآسي والتآثر الشديد من بشاعة الحادث، حتى نجح في إتقان دور الزوج المصدوم، وفجأة استدعته أجهزة الأمن لتواجهه بالتحريات الجديدة التي تكشف تورطه في قتل المجني عليها، ليعترف بارتكاب الجريمة مبررا ذلك بشكه في سلوك زوجته.

جيران المجني عليها: مسمعناش حاجة وحشة عن سمعتها

في الوقت الذي شكك الزوج في سلوك زوجته أكد بعض الأهالي بقرية بردنوها أن السيدة كانت حسنة السمعة وسيرتها طيبة، بل أنها كانت تكد وتكافح من أجل مساعدة زوجها الذي يعمل مكوجي، علي مواجهة أعباء المعيشة، والمساهمة في تدبير نفقات أبنائهما الثلاثة.

وقال بعض الأهالي إن المتهم تزوج المجني عليها قبل 18 عاما، ومنذ فترة ظهرت خلافات بينهما، تدخل على إثرها بعض رجال الدين للصلح والتوفيق بينهما، وذات مرة شكك الزوج في سمعة المجني عليها فطلب منه أحد رجال الدين تطليقها غير أنه رفض ذلك بشدة، ثم فوجئ الأهالي بوقوع الجريمة، وألمح بعضهم أن المتهم كان يدبر ويخطط لقتل المجني عليها خاصة وأنه في يوم الحادث أحضر أبناءه الثلاثة من مدارسهم وجهز لهم طعام الإفطار ثم انتشر خبر وفاة الزوجة.