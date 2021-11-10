«أصوات مبدعة».. وبينار قسم إنجليزي في ألسن الملك سلمان الخميس 18 نوفمبر

ينظم قسم اللغة الإنجليزية في كلية الألسن جامعة الملك سلمان الدولية، ندوة عبر الإنترنت لعدد من خريجي كلية الألسن من أصحاب المسيرة العملية المشرفة، لينقلوا تجاربهم وخبراتهم في مجالات مختلفة إلى طلبة الجامعة.

يشارك في الوبينار ثلاثة من خريجي الكلية المميزين

يشارك في الويبينار، وعنوانه «أصوات مبدعة وحكايات ملهمة»، ثلاثة من خريجي الكلية المميزين في مقدمتهم المترجمة والشاعرة نهى بهمن، والمترجمة والكاتبة خميلة الجندي، والزميل لطفي سالمان، رئيس قطاع الأخبار في جريدة «الوطن» ومدير تحرير برنامج مساء dmc في قناة dmc.

الوبينار الخميس 18 نوفمبر عبر تطبيق زووم

ويبدأ الوبينار في السادسة من مساء الخميس 18 نوفمبر الجاري، عبر تطبيق زووم، والحضور متاح لطلاب الكلية والجامعة ومن يود الحضور مجانا ودون الحاجة لاشتراك مسبق.

ويهدف الوبينار إلى إفادة طلاب قسم اللغة الإنجليزية وباقي أقسام الكلية، من خبرات زملائهم الخريجين في الكلية الأم في جامعة عين شمس.

ويعد برنامج الترجمة التحريرية والفورية بقسم اللغة الإنجليزية، بكلية الألسن واللغات التطبيقية، بجامعة الملك سلمان الأهلية، فرع شرم الشيخ، واحدًا من البرامج المميزة في الكلية، وبدأ العمل فيه مع تدشين العمل بالجامعة في 2020-2021.

الندوة برعاية الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان

تنعقد الندوة برعاية الأستاذ الدكتور أشرف حسين، رئيس الجامعة، وصاحب المسيرة العملية والعلمية المشرفة، والذي يساهم بخبرته الطويلة في تطوير العملية التعليمية في مصر، منذ تكليفه برئاسة الجامعة.

وفي سياق متصل، تمنح جامعة الملك سلمان الدولية شهادة البكالوريوس المعتمدة محليًا من خلال المجلس الأعلى للجامعات، كما أنها تقدم فرصة أن يحصل الطالب على شهادة مزدوجة من خلال الجامعات العالمية الشريكة، حيث أن جامعة الملك سلمان توفر لكافة الطلاب حياة جامعية متميزة عن طريق المرافق والخدمات المتكاملة.