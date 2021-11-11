سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 11-11-2021

يهتم الكثير من المواطنين المقبلين على الزواج أو من يرغبون في شراء هدايا أو المستثمرين، بمعرفة أسعار الذهب بشكل يومي، وبالأخص سعر جرام الذهب عيار 21، لأنه الأكثر رواجًا وانتشارًا في مصر، خاصة مع اضطراب المعدن الأصفر في أسواق المال خلال الفترة الماضية.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم بتاريخ الخميس 11 نوفمبر الحالي، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد ونقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بـ«البندقي» اليوم، بين 909 إلى 911 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، اليوم، بين 795 إلى 797 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وأيضا تراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 681 إلى 683 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

كما تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6360 و6376 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021، في أسواق المال، نحو 934.21 جنيه، 59.50 دولار أمريكي، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال نحو 817.46 جنيه، 52.07 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 700.67 جنيه، 44.63 دولار أمريكي، إذ تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وتشهد أسعار الذهب خلال الفترة الحالية، موجة جديدة من الصعود، وذلك في ظل زيادة عالمية لأسعار الطاقة وأغلب المنتجات خاصة المواد الأساسية، وعلى الجانب الآخر هناك توقعات عالمية بحدوث موجة من التضخم يصاحبها ركود في الأسواق.