وفاة كاهن كنيسة مارجرجس بالفيوم والمطرانية تجهز برنامجا لوداع القمص

أعلنت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة الفيوم، عن نياحة القمص رويس عدلي إسحق، كاهن كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالفيوم، بمقر المطرانية، إلى الأمجاد السماوية، بعد رحلة رعاية استمرت 31 عامًا في خدمة الكنيسة، كما وضعت المطرانية برنامجا للصلوات والدفن والعزاء، يبدأ بصلاة القداس الإلهي صباح اليوم الخميس، في كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالفيوم، على أن تُقام صلاة التجنيز على روحه ظهر اليوم في نفس الكنيسة، ثم دفن جثمانه بمنطقة المدافن بدير القديس العظيم الأنبا إبرام بالعزب.

تفاصيل صلوات القداس والجنازة والدفن

وأوضحت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالفيوم، أنّ صلاة القداس الإلهي انطلقت في السابعة صباحاً وحتى التاسعة، في كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالفيوم، فيما انطلقت صلاة الجنازة في الحادية عشر ظهر اليوم داخل نفس الكنيسة.

العزاء بالإتصال أو عبر وسائل التواصل

وكشفت المطرانية، أنّه من المقرر أن تستقبل الكنيسة، العزاء، عقب الانتهاء من صلوات القداس والجنازة والدفن، موضحةً في بيان لها أنّ العزاء يكون عن طريق الإتصال هاتفياً، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك منعاً لتكدس عدد كبير من المواطنين في الكنيسة لآداء واجب العزاء في ظل ظروف جائحة كورونا الحالية، ومنعاً لانتشار الفيروس المستجد بينهم.

السيرة الذاتية لكاهن كنيسة مارجرجس الراحل

تجدر الإشارة إلى أنّ القمص رويس عدلي إسحق، رحل عن عمر يناهز 73 عاماً، حيث وُلد في 15 فبراير 1948 ميلادية، وحصل على بكالوريوس علوم وتربية عام 1970 ميلادية، ثم جرى رسامته قساً في 25 نوفمبر عام 1990 ميلادية، في يد نيافة الأنبا إبرآم والمتنيح نيافة الأنبا صرابامون، وعقب ذلك خدم في كنيسة الشهيد مارجرجس الفيوم على مدار عدة سنوات حتى أصبح كاهن الكنيسة.