حظك اليوم برج العذراء الجمعة 12-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يعتبر مواليد برج العذراء من الأشخاص الأذكياء للغاية، فهم يمتلكون ذكاءً مميزًا يساعدهم على تسيير أمور حياتهم المختلفة، وهم دائمًا مستعدون لتطوير معرفتهم وتعلم الأشياء الجديدة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

القمر في مواجهة برجك قد يجعلك تفقد صبرك سريعا مع من حولك، حاول أن تهدأ، وانتبه لحقوقك ولا تغامر.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

إذا كنت متزوجا تجد أن بداخلك اليوم مشاعر غليان وتمرّد على الطرف الآخر، وعليك أن تقاوم ذلك.

من أبرز مشاهير برج العذراء الفنان كاظم الساهر ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.