أول تعليق من كانجانا رانوت بعد حصولها على الجائزة الوطنية: فخورة بلغتي

قالت الهندية كانجانا رانوت، إنها كانت تخجل من التحدث باللغة الهندية، لكن الآن لا تستطيع التعبيرعما بداخلها غير بـ لغتها الأصلية واصبحخت تفتخر بها؛ موضحة «أرى أن الآخرين يجب هم من عليهم أن يتغيروا إذا كانت لديهم مشكلة مع لغتنا وثقافاتنا، لكن نحن لم نتغير»، وفقا لما صرحت به في البرومو الترويجي لـ برنامج «Times Now Summit».

كانجانا رانوت.. كل شيء جاهز لـ القمة.. شاهدوني

نشرت كانجانا رانوت، منشورا عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، صباح اليوم معلقة، « كل شيء جاهز لـ القمة.. شاهدوني»، بجانب إعلانها عن انتظار حوارها في البرنامج الهندي «Times Now Summit»، وتضمن المقطع الترويجي لـ لقاء كانجانا، عن دفاعها عن اللغة الهندية، والثقافة الهندية.

الهندية كانجانا رانوت حصلت على الجائزة الوطنية «بادما شري»

وشاركت الفنانة الهندية كانجانا رانوت عبر موقع تداول الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» منشورًا صباح اليوم الخميس، تحمس جمهورها لحوارها في البرنامج.

وحصلت الفنانة الهندية كانجانا رانوت، على الجائزة الوطنية المعروفة بـ «بادما شري» أول أمس، واستلمت الدرع من الرئيس الهندي رام نات كوفيند، أول أمس، بالإضافة لحصول 73 هنديا آخر عليها في مجالات مختلفة، ومن الفنانين تم تكريم المغني عدنان سامي والمخرجة إيكتا كابور في الحفل بجوائز بادما شري، وقد سبق وحصل عليها الموسيقار الهندي أي أر رحمان، المكرم بمهرجان القاهرة بدورته الـ 43.