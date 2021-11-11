ماجدة الرومي تختتم بروفات حفلها بمهرجان الموسيقى العربية

علمت «الوطن» أن الفنانة ماجدة الرومي، انتهت من بروفات حفلها المقرر إقامته في الخامس عشر من شهر نوفمبر الجاري، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، والذي يعد أحد أهم الحفلات الغنائية التي تقام بمصر خلال عام 2021.

استعداد ماجدة الرومي للحفل

ويكون الحفل تحت قيادة المايسترو نادر عباسي، وستقدم الفنانة في الحفل أكثر من 20 أغنية، من بينهم أغنيات خاصة لمصر ومن التراث القديم.

وكانت «الرومي» تحضر في سرية لدار الأوبرا المصرية طيلة الأيام الماضية، إذ أجرت 3 بروفات خاصة، وصاحبها خلالها شقيقها عوض الرومي.

المشاركون في مهرجان الموسيقى العربية

يذكر أن المهرجان شارك فيه هذا العام نخبة من كبار مطربي مصر والعالم العربي وهم: «هبة إسماعيل، وعفاف راضي، وتامر نجاح، وحاتم زايد، وأحمد حسن، وسماح عباس، وأحمد سعد، ومروة ناجي، وأحمد العمري، محمد عبدالحميد، وطه حسين.

كما شاركت أمنية سمير، وهمام إبراهيم من العراق، ورحاب مطاوع، ومروان خوري، من لبنان، وفرح الموجي، وأحمد عصام، وإيمان عبدالغني، ووائل جسار من لبنان، وأميرة أحمد، وطوني وديع الصافي من لبنان، ومعين شريف من لبنان، وآيات فاروق، ومحمد محسن، ويحيى عبدالحليم، وريم كمال، ومحمد الحلو، وفايا يونان من سوريا).

وشارك في مهرجان الموسيقى العربية أيضًا: «محمود عبدالحميد، عصام محمود، وريم حمدي، وسمية وجدي، وعبير أمين، وتامر عبدالنبي، وحنان عصام، وأحمد عفت، ووعد البحري من سوريا، وعلي الحجار، وكنزي، ومحمد حسن، وكارمن سليمان، وهاني شاكر، وإبراهيم فاروق.

كما شارك في مهرجان هذا العام، أحمد محسن، وعلي المديدي من المغرب، وأيوب التجاني من المغرب، ونادية مصطفى، وصابر الرباعي من تونس، ومحمد الخولي، وأجفان، وأخيرًا محمد رشاد.