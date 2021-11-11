إجراء تعديلات في خطوط الغاز بالقاهرة الجديدة بدءا من غد ولمدة 72ساعة

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن «تاون جاس»، العاملة في مجال توصيل الغاز الطبيعي ومحطات الضغط، القيام ببعض أعمال التعديلات الخاصة بخطوط الغاز الرئيسية بمنطقة القاهرة الجديدة، وذلك بدءا من الساعة العاشرة مساء غد الجمعة، الموافق 12 نوفمبر، ولمدة 72 ساعة، حتى الاثنين المقبل، مشيرة إلى أن جميع هذه الأعمال ستُنفذ ليلا ودون التأثير على إمداد العملاء بالغاز نهائيا.

عدم انزعاج المواطنين من رائحة الغاز

وأشارت الشركة، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى ضرورة عدم انزعاج المواطنين عند الشعور بوجود رائحة الغاز التي قد تنتج عن عمليات التعديلات.

وأشارت الشركة إلى أنه في حال وجود أي استفسار يُرجى اتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضي، وعلى مدار 24 ساعة على الرقم المختصر (129).