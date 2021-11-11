دفن الطفلين ضحيتي حريق شقة ميت عقبة.. والأب يردد: «ولادي ماتوا»

صرحت النيابة العامة بدفن الطفلين الذَين راحا نتيجة حريق شقة بمنطقة ميت عقبة بحي العجوزة بالجيزة، نتيجة ماس كهربائي، وتسبب في اشتعال النيران بداخلها في ظل غياب الأم.

مصرع طفلين خنقًا بسبب ماس كهربائي

يقول «أبو حمادة»، جار والد الطفلين المتوفيين، إنه تم دفنهم في مدافن الفيوم، وسط حالة من الحزن سيطرت على الأب والأم، مؤكدًا أن الأخيرة كانت تعيش بمفردها مع طفليها بعد انفصالها عن الأب.

صدمة الأب بعد فقدان طفليه

وعلى إثر ذلك الحادث، يعيش الأب الذي يدعى «حسين»، حالة من الحزن الشديد جعلته غير قادر على الكلام مرددًا: «ولادي ماتوا هقول إيه بعد كده».

وفي الوقت ذاته، عادت الأم إلى منزلها بعد سماع أقوالها حول تفاصيل الواقعة، ولم يوجه لها الأب لها أي اتهام بالإهمال وترك الصغار في ساعات متأخرة من الليل، والعودة في تمام السادسة صباح اليوم التالي، الذي وجدت فيه طفليها مفارقين الحياة، وفقًا لأقوال الجيران.

وشهد الطابق الرابع في إحدى العقارات الكائنة بمنطقة ميت عقبة، حريق في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الماضي، نتيجة ماس كهربائي ترتب عليه مصرع طفلين يبلغ عمر أحدهما 4 سنوات، والآخر عامين، وذلك نتيجة الاختناق من رائحة الدخان.

وكان الصغيران يغطان في نوم عميق، بالغرفة الخارجية، بينما اشتعلت النيران في غرفة نوم الأم، التي تفحمت بالكامل وأتلفت كل محتوياتها.

صور الشقة بعد الحريق

وحصلت «الوطن» على صور الشقة بعد الحريق، وأظهرت كم الخسائر التي لحقت بها، فضلًا عن خسارة الطفلين، وعادت الأم تهرول بعد اكتشاف الواقعة وهي تبكي في حالة هستيرية.

وتلقى قسم شرطة العجوزة بلاغًا يفيد بوفاة طفلين خنقًا نتيجة ماس كهربائي في إحدى شقق عقار بميت عقبة، ما تسبب في حريق لم يتمكن أحد من الجيران السيطرة عليه، حتى حضرت قوات الأمن وأمرت بنقل الطفلين للمشرحة وصرحت بدفنهما.