ماذا تفعل لو انخفض صوت هاتفك فجأة بدون سبب؟.. أمر لاحظه كثيرون

لاحظ بعض مستخدمي الهواتف الذكية، انخفاض صوت الهاتف، دون أن يتعرض لأية صدمات أو وقوع على الأرض، دون ان يعرفوا سببا لذلك، أو حتى كيفية التعامل وإصلاح الهاتف لاستعادة الصوت لحالته الأولى. وترصد «الوطن» وفقا لموقع Wikihow، المعني بتقديم خدمات الصيانة والإصلاحات المختلفة، كالسيارات والهواتف المحمولة، خطوات استعادة صوت الهاتف المحمول المنخفض.

كيفية رفع صوت الهاتف بعد انخفاضه المفاجئ

1- في البداية قم بالتحقق من إعدادات الصوت بجهازك للتأكد من أنها مضبوطة، وذلك بالدخول لإعدادات الجهاز، ثم اختيار الصوت، وسوف تجد هناك خيار التحكم في قوة الصوت، على سبيل المثال يمكنك زيادة صوت الإشعارات أو النظام أو رنات الجهاز.

كما يمكنك الوصول لهذه الخيارات أيضا بسهولة عن طريق الضغط على إحدى أزرار التحكم بالصوت في الجانب، ومن ثم النقر على السهم الموجه للأسفل بالنافذة المنبثقة.

الغبار بفتحة الصوت قد يكون سبب المشكلة

2- في حال كان الصوت منخفضا والأزرار على الاتجاه المرتفع، يجب أن تتأكد من عدم وجود غبار بفتحة مكبر الصوت، فكل ما عليك هو الحرص التام على سلامة ونظافة مكبر الصوت، إن كنت تريد أن تتمتع بأفضل جودة. ولتنظيفها يمكنك اعتماد ضاغط هواء أو أيضا بان تقوم بإلصاق شرط لاصق بشكل مقلوب على عود ثقاب او إبرة وتقريبه ليلتصق به الغبار، ولكن كن حريص حتى لا تخرب السماعات، كما يمكنك استعمال فرشاة.

3- بعد الانتهاء من السابق قم بغلق الهاتف وإعادة تشغيله مرة أخرى، وقم بتشغيل بعض المؤثرات للتأكد من إعادة الصوت لحالته الأولى.

4- إذا لم تجد استجابة، فهنا يجب عليك الذهاب لأحد مراكز الصيانة المختصة في الهواتف المحمولة، فانخفاض صوت الهاتف بشكل مفاجئ دون أسباب قد يحتاج فقط لتنظيف مخرج الصوت أو ضبط الإعدادات وإغلاق الهاتف المحمول فقط ثم إعادة فتحه.