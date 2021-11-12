أسعار ومواصفات سيارة «شانجان ايدو» الجديدة.. تبدا من 220 ألف جنيه

طرحت علامة «شانجان» الصينية، سيارة شانجان السيدان متوسطة الحجم «ايدو» منذ حوالي 4 أشهر، حيث راجت شعبيها فى سوق السيارات المصري بسبب سعرها الاقتصادي.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، مواصفات وأسعار فئات «شانجان ايدو» المختلفة في السوق المصري.

المواصفات الميكانيكية للسيارة

تتوفر «شانجان ايدو» في السوق المصري بمحرك 1.6 لتر 4 سلندرات، حيث يولد قوة 125 حصانا وعزم 160 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة اوتوماتيك من 4 سرعات.

الأبعاد الخارجية لـ«شانجان ايدو»

أما الأبعاد الخارجية للسيارة، فهي كما يلي:

- الطول الكلي: 4575 مم.

- العرض الكلي: 1750 مم.

- الارتفاع الكلي: 1500 مم.

- قاعدة العجلات: 2610 مم.

- ارتفاع المركبة عن الأرض: 130 مم.

- مساحة الشنطة: 410 لترات.

التجهيزات الخارجية

تتميز السيارة بالآتي:

- جنوط سبور مقاس 16 بوصة.

- مصابيح أمامية هالوجين.

- مصابيح أمامية كهربائية الضبط.

- إضاءة نهارية LED.

وسائل الراحة

تتعدد وسائل الراحة في السيارة، حيث تشمل:

- فتحة سقف كهربائية.

- مثبت سرعة في الفئة الثانية.

- مفتاح ذكي في الفئة الثانية.

- فتح وغلق السيارة بدون مفتاح في الفئة الثانية.

- حساس إضاءة أوتوماتيك فى الفئة الثانية.

أنظمة الترفيه

أما أنظمة الترفيه فتتمثل في الآتي:

- شاشة 10 بوصة للمعلومات في الفئة الثانية.

- خاصية عرض الهاتف على الشاشة في الفئة الثانية.

مواصفات الأمان

أما مواصفات الأمان فتشمل:

- وسائد هوائية أمامية.

- نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات «TPMS».

- حساسات خلفية.

- كاميرا خلفية في الفئة الثانية.

الأسعار الرسمية حسب الوكيل المحلي

أسعار السيارة وفق الوكيل المحلي في السوق المصري كالآتي:

- الفئة الأولى: 220 ألف جنيه.

- الفئة الثانية: 235 ألف جنيه.