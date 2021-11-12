معلومات عن بطلة مسلسل «فهمت عيونك» أديتي راثور وسر اختفائها لـ 3 أعوام

شاركت الفنانة أديتي راثور، مؤخرا بمسلسل «فهمت عيونك»، الذي يطلق عليه بالهندية «aapki nazron ne samjha»، وشاركها البطولة، فيجايندرا كوميريا، وريتشا راثور، وذلك بعد اختفائها عن الأنظار، منذ انتهاء مسلسلها الشهير «أسيرة قلبي»، عام 2018، وسوف نستعرض لكم أبرز المعلومات عن الفنانة الهندية وأعمالها الفنية.

معلومات عن أديتي راثور

عرفت أديتي راثور، في الوطن العربي، منذ مشاركتها في المسلسل الشهير «نصفي الآخر»، مع النجم ناميك بول، والهندية نيكتيا دوتا، الذي عرض في عام 2016، وكانت تجسد دور شقيقة البطلة، ولكنها خطفت الأنظار منذ الوهلة الأولى.

وقامت «أديتي»، بأول بطولة مطلقة لها في مسلسل «أسيرة قلبي»، عام 2017، الذي حقق نجاحا هائلا، واستطاعت أن تكون رابطة جماهيرية ضخمة، منذ مشاركتها في هذا العمل.

مسلسل «أسيرة قلبي» حقق قاعدة جماهيرية كبرى

اندماج الثنائي أديتي راثور، وزين إمام، وتفاعل الكيمياء بينهما، ساهمت في نجاح المسلسل بشكل كبير، وتكوين أكبر رابطة جماهيرية للعمل، وقاموا بإطلاق اسم «أديزا» عليها، لدعم الثنائي زين وأديتي، وهو يعني زين وأديتي.

وكان من المقرر عرض المسلسل على قناة «mbcbollywood»، ولكن اختلفت جهات الإنتاج معا في مصر والهند، وقاموا بإلغاء صفقة شراء المسلسل، مما دفع جمهور المسلسل للضغط على القناة والقيام بأكثر من هاشتاج لدعم المسلسل، والمطالبة بعرضه على القناة، وحققوا عدة ترندات، أجبرت القناة على محاولة التفاوض مع جهات الإنتاج مرة أخرى، لوجود قاعدة جماهيرية كبرى له، وباءت بالفشل للمرة الثانية، ولكن مازالت رابطة المسلسل تطالب القناة بعرضه، بالرغم من انتهائه منذ عام 2017.

سر اختفاء أديتي راثور لمدة 3 أعوام

اختفت أديتي راثور، عن أنظار الجميع لمدة ما يقرب من عامين، ابتعدت عن وسائل الإعلام، الصحافة، وأيضا رفضت القيام بدور البطولة في مسلسل «ساحرتي»، وكانت لا تهتم عندما تم انتقادها بسبب زيادة وزنها، لأنها تمتلك شخصية قوية ومستقلة، وفقا لما صرحت به لـ «تيلي شاكار» الهندي.

لم يكن السبب الوحيد لبعد «أديتي»، عن الأنظار هو زيادة الوزن، لأنها استكملت مسلسلها «أسيرة قلبي»، ولم تهتم، بل كانت وفاة جدتها، المقربة منها أكبر عامل تسبب في اختفاء «أديتي»، لمدة عن الأنظار، حيث إنها مرتبطة للغاية بعائلتها، وأيضا توقفت عن استكمال دراستها، لأنها من راجهستان، بينما دراستها في مومباي، واختارت المكوث مع عائلتها في ذلك الوقت العصيب، وفقا لما صرحت به صديقتها الفنانة جولفام خان، عبر لقائها مع «بينك فيلا» عن سر اختفاء أديتي.

برغم من بعد الفنانة الشابة، عن الأنظار، إلا أن جمهورها ظل يدعمها، ويحتفل بكل مناسباتها العملية والحياتية.

تمتلك أديتي راثور، رابطة جماهيرية كبرى، في الهند والوطن العربي، حيث إنها تحظى على الدعم منهم في كل مناسبة لها، ولذا يحقق جمهورها العديد من الترندات في عيد ميلادها، واحتفالهم بدخولها للوسط الفني، واحتفالا بذكرى أعمالها الفنية، وقد حقق اليوم بمناسبة عيد ميلادها، أكتر من 22 ألف تويتة، منافسة بالأكثر تفاعلا بالهند، كما أنهم مؤخرا حصلوا على ترند آخر بالهند وحصلوا على أكثر من 28 ألف تويتة، لدعم هاشتاجهم عبر تويتر لتهنئة أديتي بمسلسل «فهمت عيونك».