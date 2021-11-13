وزير سويدي يشيد بخبرة مصر الطويلة في العمل البيئي محليا وعالميا

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع نظيرها السويدي، بير بولوند؛ لتهنئة مصر باستضافة مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية المقبل COP27، وبحث دعم العمل المشترك، على هامش مشاركة مصر بمؤتمر الأطراف السادس والعشرين لاتفاقية التغيرات المناخية Cop26 المنعقد بمدينة جلاسجو بالمملكة المتحدة.

مصر تستضيف مؤتمر التغيرات المناخية العام المقبل

وأعرب وزير البيئة السويدي، عن سعادته باستضافة مصر لمؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية السابع والعشرين COP27 على أرضها العام المقبل، مؤكدًا خبرة مصر الطويلة في العمل البيئي محليًا وعالميًا، وهو ما ظهر في أثناء المفاوضات والعمل المشترك بالجلسات الخاصة بحشد التمويل؛ للتصدي لآثار التغيرات المناخية بما يخدم طموحات الشعوب النامية والمتقدمة على حد سواء.

كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أهمية الدور السويدي أثناء المفاوضات وسعادتها بالعمل، سويا أثناء المؤتمر الحالي لدعم العمل المناخي والوصول إلى مخرجات قيمة للعالم.

كما تناول اللقاء مناقشة استعدادات السويد لإقامة حدث استوكهولم +50 المزعم عقده خلال شهر يونيو 2022؛ لإدراج الأبعاد الإنسانية والاجتماعية في الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف كالتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي وغيرها، ودور مصر في دعم ذلك، خلال مؤتمر المناخ cop27.