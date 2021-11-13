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رئيس الوزراء في حوار ودي مع السوايسة: عايز أسمعلكم.. وطلباتكم هتتعمل

كتب:

محمد مجدي
02:21 م | السبت 13 نوفمبر 2021
رئيس الوزراء خلال جولته بمحافظة السويس اليوم مع عدد من المسؤولين

رئيس الوزراء خلال جولته بمحافظة السويس اليوم مع عدد من المسؤولين

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إجراء لقاء ودي مع أهالي قرية عامر في محافظة السويس، أول منطقة وقرية وتجمع تجري الدولة تنفيذها في إطار جهود الحكومة لتطوير القرى المصرية.

واستقبلت المواطنات رئيس مجلس الوزراء بالزغاريد، وحرص عدد من المواطنين على الترحيب به، قائلين: «منور السويس يا أفندم». وطلب رئيس الوزراء لقاء عدد من الأهالي، وفاجأ سيدة وأسرتها بالحديث معها، قائلا: «عايز اتكلم معاكم»، لترد عليه: «منور السويس».

وسألها رئيس الوزراء عن أعمال التطوير، لترد بأنها حلم، موضحة أن لهم مطالب بالارتقاء ببعض الخدمات، ومواجهة المشاكل المتعلقة بسقف المنازل، ليرد رئيس الوزراء، قائلا: «حاضر هتتعمل».

والتقى رئيس الوزراء عددا من الشباب كانوا يشاهدون الجولة عن بعد، سائلا إياهم عن دراستهم، ووجود مركز شباب، ليردوا بأنهم يذهبون للمدارس، ويلعبون بالقرب من سكنهم.

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