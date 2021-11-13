موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر.. نصائح بعد تلقي الجرعة

تبذل الدولة المصرية الكثير من الجهود لتسهيل عملية تلقي لقاحات فيروس كورونا، من خلال مراكز التطعيمات المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى توفير جميع أنواع الطعوم، والتأكد من سلامته على المواطن، وأكدت وزارة الصحة على أن تطعيم جميع المواطنين بكل أنواع لقاحات فيروس كورونا يتم بالمجان سواء للمصريين، أو غير المصريين المقيمين على أرض مصر، أو الراغبين في السفر إلى الخارج، وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بالتسجيل على الموقع الالكتروني للوزارة لتلقي لقاحات فيروس كورونا، وسرعة التسجيل على الموقع الخاص بحجز لقاح كورونا، قائلة: «كن مستعدًا دائمًا لمواجهة عدوى فيروس كورونا وتلقي اللقاح لأنه سيقلل من فرص إصابتك سجّل بياناتك الآن على الموقع الالكتروني».

موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر

وخصصت الصحة موقعا إلكترونيا لتسجيل حجز لقاح كورونا في مصر، يتيح المعلومات للحصول على اللقاح، ضمن خطة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، والتصدي للجائحة، وفي إطار الاهتمام بالصحة العامة، وجاءت خطوات التسجيل كالتالي:

ـ الدخول على رابط موقع حجز لقاح كورونا المستجد.

ـ إدخال البيانات الخاصة بالمتقدم للحصول على الخدمة، منها الاسم، والرقم القومي، والبيانات الخاصة بالتواصل مع المتقدم، ومنها رقم الهاتف الخاص.

ـ يتلقى الشخص القائم بعملية التسجيل، رمز التحقق على هاتفه المحمول، للتأكد من صحة الرقم، مع التأكد من وجود حساب واتساب مرتبط بنفس الرقم، لسهولة التواصل.

ـ تحديد المحافظة والمنطقة السكنية، وأقرب وحدة صحية التابع لها متلقي اللقاح، التي يرغب في الحصول على اللقاح من خلالها.

ـ يراعى عند التقديم للحصول على لقاحات كورونا، فيما يخص القطاع الطبي، تحديد الوظيفة ومكان العمل، وجهته سواء حكومية أو خاصة، مع ذكر اسم المستشفى، والأمراض المزمنة التي يعاني منها حال وجودها، والعلاج الذي يتلقاه المتقدم، وحالته الصحية.

ـ إدراج صورة من بطاقة الرقم القومي لمتلقي اللقاح، أو جواز السفر الخاص به، إضافة إلى التقارير الطبية.

ـ الموافقة على الإقرارات الثلاثة، الخاصة بالبيانات الخاصة باللقاح، وصحة البيانات التي أدخلها المتقدم، والموافقة على تلقي الجرعتين من اللقاح.

ـ بعد الموافقة على الإقرارات، يصدر رقم حفظ خاص بالمتقدم يساعد متلقي اللقاح على المتابعة من خلاله.

إرشادات الصحة قبل وبعد تلقي اللقاح

أشارت الصحة في بيان سابق لها، إلى الإرشادات الواجب اتباعها قبل وبعد تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، قائلة: «هناك عدد من التدابير والإرشادات الواجب اتباعها قبل وبعد تلقي اللقاح».

إرشادات ما قبل تلقي اللقاح

ـ ضرورة إخبار الطبيب عند الشعور بأية أعراض مرضية قبل تلقي اللقاح.

- إخبار الطبيب بالتاريخ المرضي بالتفصيل، وما إذا كان هناك معاناة من أي مرض مزمن ومدى التحكم به والخطة العلاجية.

- إخبار الطبيب بأي رد فعل تحسسي من أي من اللقاحات التي تلقاها سابقاً.

إرشادات الصحة بعد تلقي اللقاح

- ضرورة الاستمرار في اتباع كل الإجراءات الاحترازية.

- تبني نمط حياة صحي والابتعاد عن القلق والتوتر لتعزيز المناعة.

- مراقبة ظهور أي أعراض جانبية قد تحدث.