أهالي الفيوم ينقذون طفلا من الاختطاف على يد متسولتين بقرية السنباط

سيدتان تتخفيان في النقاب، ظهرتا فجأة في قرية السنباط التابعة لمركز شرطة الفيوم، تتجولان داخل القرية طلباً للمساعدة، تتسولان هنا وهناك، وعلى الرغم من أنهما وجدتا الكثير يحنو عليهما، ويساعدهما بما قد رزقهم الله من فضله، إلا أنّهما كانتا تخططان لشيء آخر، وبينما تسيران في الشوارع لاحظتا وجود طفل صغير يلهو ويلعب أمام منزله ولا يجلس معه أو يراقبه أحد من أسرته فاقتربتا منه تدريجياً وشرعتا في ملاعبته، وأعطته أحدهما حلوى ثم حملته وتتبعتها الأخرى ليختطفاه هاربتين به من القرية سريعاً إلا أنّ الأهالي اكتشفوا خدعتهما.

بلاغ بالإمساك بمتسولتين حاولتا اختطاف طفل

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغاً من أهالي قرية السنباط بنطاق المركز، بتمكنهم من الإمساك بمتسولتين متخفيتين بالنقاب، حاولتا خطف طفل صغير والفرار به خارج القرية.

الشرطة تنتقل إلى القرية لضبطهما

وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة الفيوم برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وعثروا على سيدتين متسولتين أبرحهما الأهالي ضرباً، بعدما أمسكا بهما عقب استدراجهما طفل صغير من القرية وخطفتاه في غفلة من أهله عنه خلال لهوه في الشارع، إلا أنّ أسرته انتبهت تغيبه وطاردت المتسولتين حتى استعادته.

علقة موت للمتسولتين لاختطاف الطفل

وتجمعت سيدات القرية حول المتسولتين وأبرحوهما ضرباً، وأعطوهما «علقة موت»، حتى لا يكررا فعلتهما مجدداً، وليكونا عبرة لكل من تسول لها نفسها اختطاف طفل وحرمانه من والدته، وحرمان والدته منه، بينما تحفظ عليهما أهالي القرية حتى وصلت قوات الشرطة واصطحبتهما إلى ديوان المركز لعمل اللازم.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.