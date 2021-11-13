المشرف على التأمين الصحي: 2.4 مليار جنيه تكلفة إنشاء مجمع السويس الطبي

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اليوم، أن التكلفة الإنشائية للمجمع الطبي بالسويس 1,6 مليار جنيه، إضافة إلى تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية للمجمع الطبي، التي تبلغ 800 مليون جنيه؛ ليبلغ إجمالي تكلفة المجمع من الإنشاء والتجهيزات الطبية وغيرالطبية 2,4 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال مرافقته للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، في جولته التفقدية بمحافظة السويس؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة؛ ومنها استكمال أعمال مشروع مجمع السويس الطبي الخاص بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأضاف أن مجمع السويس الطبي الخاص بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في محافظة السويس، أكبر صرح طبي لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين بالمحافظة وإقليم القناة، مشيرًا إلى أنه يتم تشغيل المجمع بشكل تجريبي في مارس 2022.

64 % معدل تنفيذ مشروع مجمع السويس الطبي

وخلال الزيارة، تفقد رئيس الوزراء، مبنى العيادات الخارجية والمبنى الرئيسي بمجمع السويس الطبي، واستمع رئيس إلى شرح الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة عن مستجدات أعمال التجهيزات العالمية الجارية بمشروع إنشاء المجمع الطبي بالسويس الخاص بمنظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة، موضحًا أن معدل تنفيذ المشروع وصل حاليًا إلى 64%، بأعلى مستوى من الكفاءة لتقديم العلاج والخدمات الطبية المتطورة على أفضل مستوى لجميع أفراد الشعب.

كما استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح مفصل من الدكتور أحمد السبكي، عن إمكانات المجمع الطبي بالسويس، وأوضح السبكي، أن المجمع الطبي مقام على مساحة تبلغ 45 ألف فدان، وأنه يتكون من 8 مبان، منها مبنى العيادات الخارجية الذي يضم 62 عيادة في مختلف التخصصات الطبية، إضافة إلى المبنى الرئيسي الذي يتكون من دور أرضي وثلاثة أدوار تكرارية، ويضم خدمات الاستقبال والطوارئ والأقسام الداخلية وغرف العمليات، وأقسام الرعايات المركزة والمتخصصة، والحضانات، والصيدلة الإكلينيكية، والمناظير والعلاج الطبيعي.

كما يضم معامل متقدمة «كيمياء، بيولوجي، أنسجة، مناعة، طفليات، ميكروبيولوجي»، وكذلك خدمات الأشعة «الرنين المغناطيسي، السينية، الموجات فوق الصوتية، المقطعية المتطورة، الفلوروسكوبي»، إضافة إلى قسم الطب النووي، وبنك دم تجميعي، إلى جانب عدة مراكز متخصصة في علاج أمراض الكلى والمسالك، طب وجراحة العيون، أمراض القلب والقسطرة، بالإضافة إلى مركز علاج الحروق.

تشغيل مجمع السويس الطبي مارس المقبل

وأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية للمجمع تبلغ 427 سريرا، و70 كرسي غسيل كلوي، 28 سرير طوارئ، بالإضافة إلى أسرة العزل والفرز بقسم الاستقبال والطوارئ، لتبلغ السعة الإجمالية للمجمع 567 سريرا، إضافة إلى سكن فندقي للأطباء والتمريض، بما يضمن توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، فور إطلاق التشغيل التجريبي له بالمحافظة أوائل العام المقبل 2022.

واستكمل السبكي، أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة السويس ترتكز على 29 مركزا ووحدة طب أسرة، تم استلام 26 منها، وجار استلام الباقي بعد إنهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية لهم، مشيرًا إلى أن مستشفيات خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة تشمل 6 مستشفيات، وهي: «المجمع الطبي بالسويس، التأمين الصحي بالسويس، مركز الأورام بالسويس، مركز الكبد والجهاز الهضمي، مستشفى صدر السويس، مستشفى طوارئ العين السخنة»، وذلك لتوفير المستويات الثلاثة للخدمة والرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وأكد السبكي، أن العمل يجري عل قدم وساق لإنهاء مشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى؛ ومنها محافظة السويس، والعمل على امتداده بالمحافظات الأخرى في مدة أقل من 10 سنوات تنفيذًا للتكليفات الرئاسية لتوفير التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين وتحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.