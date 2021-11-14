هل يشهد يناير 2022 الإعلان عن مسابقة لتعيين الخريجين؟.. القانون يسمح بشرط

يترقب عشرات الآلاف من الخريجين الحاصلين على جميع المؤهلات الدراسية، حلول شهر يناير 2022، الذي يمكن أن يصدر خلاله إعلان عن مسابقة لتعيين موظفين جدد في الحكومة، وفق ما أكده قانون الخدمة المدنية، في الوقت الذي انتشرت فيه شائعات على مواقع التواصل بنية الحكومة في إجراء مسابقة في يناير 2022.

وتنص بعض مواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على أن «التعيينات الحكومية لن يتم الإعلان عنها وإجراؤها إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون موعدها في شهري يناير ويوليو، بواقع مسابقتين سنويا، يشرف عليهما الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة».

الحكومة غير ملزمة بإجراء مسابقات تعيينات إلا عند الاحتياج

وبالنظر إلى تفاصيل نص مواد قانون الخدمة المدنية الخاصة بإعلان التعيبنات بالجهاز الاداري للدولة، وُجدت كلمة «عند الحاجة»، وهو ما يعني أن الحكومة غير ملزمة بإلاعلان عن أي مسابقات إلا في حالة توافر شرط «احتياج الجهات الحكومية لتعيينات خريجين جدد»، لسد العجز في الوظائف الشاغرة لأي سبب.

ويأمل عشرات الآلاف من الشباب والخريجين، أن تعلن الحكومة عن مسابقة تعيينات في شهر يناير 2022، لسد العجز في بعض الجهات التي خلت فيها الوظائف لخروج أعداد كبيرة من الجهاز الإداري للدولة، بعد وصولهم إلى سن المعاش القانونية.

شائعات على مواقع التواصل بالإعلان عن مسابقة في يناير

وانتشرت على صفحات السوشيال ميديا العديد من الشائعات، حول نية الحكومة في الإعلان عن وظائف جديدة في الحكومة من خلال إجراء مسابقة في يناير 2022، ولكنها لا تعدو كونها مجرد شائعات.

من جانبه، أكد مصدر حكومي، أن الجهاز الإداري للدولة ما زال يعج بأعداد كبيرة من الموظفين، تم ضخهم في الجهاز الاداري للدولة في سنوات ما قبل أحداث يناير والربيع العربي، عن طريق ما يسمى بالتعيينات على الصناديق الخاصة، الأمر الذي كان السبب الرئيسي، في وصول الجهاز الاداري للدولة لحالة من الترهل والتضخم الإداري.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن احتمالية الإعلان عن مسابقة التعينات بالحكومة أمر وارد، وذلك يتوقف على مدى الاحتياجات، ونسب العجز إن وجد في بعض الجهات الحكومية.