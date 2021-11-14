إصابة 7 أشخاص في تصادم "بيجو وربع نقل" بأسيوط

أصيب سبعة أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم في حادث تصادم سيارة بيجو بآخرى ربع نقل، بنهاية كوبري أسيوط العلوي باتجاه قرية الواسطى، التابعة لمركز الفتح، ونُقل المصابون إلى مستشفى الإيمان العام.

إخطار بالحادث

وتلقى اللواء عمر السويفى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمورمركز شرطة الفتح، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بنهاية كوبري أسيوط العلوي باتجاه قرية الواسطى بدائرة المركز، ووقوع مصابين.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف، وبالمعاينة تبين صحة البلاغ، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص.

إصابات متفرقة

وأسفرالحادث عن إصابة سبعة أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، ونُقل المصابون إلى مستشفى الإيمان العام بالأربعين، وحُرر المحضر اللازم وتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وحصلت «الوطن»، على قائمة أسماء المصابين، وهم رجاء أحمد علي، 45 سنة، وهلال سيد أبوالعباس، 55 سنة، ومحمد طلعت أحمد، 26 سنة، وعادل محمدو أحمد، 24 سنة، وعمرو نشأت أحمد، 45 سنة، وإيمان إبراهيم محمد، 30 سنة، وأشرف أحمد زياد، 27 سنة، ونُقل المصابون إلى مستشفى الإيمان العام.