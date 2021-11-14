«علامات صامتة» إذا ظهرت عليك اتجه للطبيب فورا.. قد تكون مصابا بالسكري

«قد تكون مصابًا بـ مرض السكر دون أن تدري».. هذه حقيقة أثبتتها دراسة أجريت على نحو 200 ألف عينة دم من البنك الحيوي في بريطانيا قبل عام، كشفت عن أنّ هناك أكثر من 2000 حالة غير مشخّصة بالسكر ولا تعرف إصابتها بالمرض، ما يثبت ما يقوله البعض من أنّ مرض السكري بمثابة «قاتل صامت».

أعراض مرض السكري

وفي اليوم العالمي لمرضى السكري، ترصد «الوطن» الأعراض الصامتة التي إذا شعرت بها فعليك مراجعة الطبيب فورا، فقد تكون مصابا بهذا المرض، وذلك وفقا لمؤسسة Wayne UNC Health Care الأمريكية:

- كثرة التبول، ويمكن ملاحظة ذلك في أثناء فترات النوم، حيث يستيقظ المصاب على غير العادة.

- العطش الشديد.

- الجوع الشديد.

- ضعف / تعب.

- خدر وتنميل الأطراف.

- رؤية ضبابية.

- حكة في الجلد.

- بطء التئام الجروح.

- تقلب المزاج.

- التهابات المسالك البولية المتكررة.

ما هو مرض السكري؟

منظمة الصحة العالمية تقول إنّ داء السكري مرض مزمن وسببه هو عدم إنتاج البنكرياس ما يكفي من مادة الأنسولين المسؤولة عن تنظيم نسبة السكر في الدم، كي يعطي الطاقة التي يحتاجها الجسم للعيش، وإذا لم يتمكن السكر من الوصول إلى الخلايا كي يحترق وينتج الطاقة، يتراكم حتى يصل إلى مستويات ضارة في الدم.

وبحسب المنظمة العالمية، فهناك نوعين من السكري، الأول لا يمكن الوقاية منه ويحتاج المريض حينها إلى دواء الأنسولين بالحقن، أما الثاني فسببه عدم قدرة الجسم على الاستفادة الفعالة من الأنسولين، وهو نوع يمكن الوقاية منه بالنشاط البدني معتدل الشدة لمدة 30 دقيقة فقط في معظم الأيام، وباتباع نظام غذائي صحي، وعلى أي حال، يمكن للمرضى أن يعيشوا حياة طويلة وصحية ونشيطة.