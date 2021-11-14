تفاصيل مسرحية «عائلة تس» قبل عرضها في موسم الرياض

يواصل فريق عمل مسرحية «عائلة تس» البروفات الخاصة بالعرض، قبل أيام من انطلاق العرض على مسرح «محمد العلي» ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، والتي من المقرر عرضها في الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر الجاري، ويعتبر العرض المسرحي هو الثالث خلال الشهر الجاري، بعد «سلام مربع» لـ محمد هنيدي و«اللمبي في الجاهلية» لـ محمد سعد.

تدور أحداث المسرحية حول الثري «حشمت» الذي أصبح على حافة الإفلاس، ويحاول أبناءه الأربعة ابتكار حلول عملية تنقذ العائلة من الأزمة الوشيكة، ويشارك في بطولتها مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا: بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، وشيماء سيف، محمد سلام، أوس أوس، إضافة إلى سليمان عيد، فكرة آلاء الغزالي، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وإخراج أوتاكا.

أسعار تذاكر العرض المسرحي «عائلة تس»

تأتي تذاكر العرض المسرحي «عائلة تس» في 5 فئات تبدأ بـ100 ريال سعودي، وتتدرج ما بين 150 و250، أما تذاكر «VIP» تأتي في فئتين 300 و800 ريال سعودي، وهو ما يتجاوز 3 آلاف جنيه، وذلك للموقع الرسمي للحجز.

مسرحيات وحفلات غنائية.. تفاصيل المشاركة المصرية في موسم الرياض 2021

وكان للفن المصري تواجد قوي في فعاليات موسم الرياض 2021، فكانت البداية مع العرض المسرحي «سلام مربع» بطولة الفنان محمد هنيدي ومجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، في بداية نوفمبر الجاري، ثم عرض «اللمبي في الجاهلية» بطولة محمد سعد، وعدد من النجوم من بينهم مي سليم وويزو.

وعلى الجانب الآخر كانت هناك مجموعة كبيرة من الحفلات التي قدمها نجوم مصريين، محمد رمضان، تامر حسني، إضافة إلى حمو بيكا وعمر كمال.

وتستمر فعاليات موسم الرياض حتى شهر مارس المقبل، وتقدم الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية خلال تلك الفترة مجموعة كبيرة من الفعاليات تتضمن 70 حفلًا غنائيًا عربيًا بإضافة إلى 6 حفلات عالمية، و350 عرضًا مسرحيًا من مختلف دول العالم.