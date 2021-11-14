معلومات عن «ميثاق المواطن» قبل إطلاقه.. أداة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين

اجتمعت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع قيادات المعهد؛ لمناقشة الموقف التنفيذي لميثاق المواطن؛ تمهيدًا لإطلاقه.

وخلال الاجتماع، قالت «شريف»، إن ميثاق المواطن هو أداة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين من خلال معايير ونوعية وإطار زمني محدد، مع التزامات من الجهة الحكومية مقدمة الخدمة لعملائها، مضيفة «ميثاق المواطن يعد تعهدًا يصدر من قبل الجهة المقدمة للخدمة تجاه عملائها بأن تتولى تقديم أو توفير الخدمة وفقا لمعايير جودة معلنة متفق عليها سلفًا؛ بحيث يمثل هذا التعهد بما يتضمنه من معايير أساسا لمحاسبة الجهة المقدمة للخدمة».

مراحل إعداد ميثاق المواطن

وأشارت المدير التنفيذي للمعهد، إلى أن إعداد ميثاق المواطن، يمر بـ4 مراحل أولها مرحلة الإعداد: وتتمثل في اختيار وتحديد المؤسسة مقدمة الخدمة، رفع وعي مسؤولي تقديم الخدمة عن «ميثاق المواطن»، الحصول على موافقة الجهات الإدارية العليا على اعتماد «الميثاق وتطبيقه»، تحديد مسئول اتصال من مجموعة عمل الميثاق، تحديد وتحليل الأطراف المعنية ورفع وعيهم، ثم مرحلة التصميم: وتتضمن التشاور مع العملاء، أصحاب المصلحة، الموظفين (على المستويات العليا في البداية) ومؤسساتهم التي يمثلونها، إعداد مشروع ميثاق المواطن، اعتماد «مشروع الميثاق»، من المسئول الإداري الأعلى، إطلاق «ميثاق المواطن».

كما تتمثل المرحلة الثالثة في مرحلة التنفيذ وتتضمن نشر وإنشاء الوعي بالميثاق المواطن، بناء قدرات الأشخاص القائمين على تنفيذ بنود «ميثاق المواطن»، تأسيس وتفعيل مراكز للمعلومات الصديقة للمواطن، تأسيس وتفعيل نظام للشكاوى والتعامل معها ومعالجتها، ثم تأتي مرحلة المتابعة والتقييم من خلال إنشاء نظام لقياس مستوى الأداء، القيام بمتابعة الميثاق، التقييم (الداخلي والخارجي) بانتظام، نشر نتائج الأداء بانتظام.

مؤشرات الأداء الرئيسة المرتبطة بتفعيل ميثاق المواطن

وسلطت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الضوء على مؤشرات الأداء الرئيسة المرتبطة بتفعيل ميثاق المواطن، موضحة أنها تتمثل في نسبة رضاء متلقي الخدمة من حيث وضوح إجراءات الحصول على الخدمة وسرعة وجودة إتمامها، عدد الشكاوى المقدمة خلال فترة زمنية محددة، إلى جانب التطور في عدد الشكاوى من فترة لأخرى، نسبة الشكاوى المقدمة لإجمالي العمليات التي تمت خلال فترة زمنية محددة، عدد الشكاوى التي تمت متابعتها، نسبة الشكاوى التي تمت متابعتها من إجمالي عدد الشكاوى المقدمة، فضلا عن نسبة الشكاوى التي تم حلها من إجمالي الشكاوى، متوسط الفترة الزمنية لحل الشكاوى، علاوة على عدد المخالفات المرصودة من قبل القائمين على الخدمة، نسبة التطور في عدد المخالفات المرصودة من قبل القائمين على الخدمة من فترة لأخرى.