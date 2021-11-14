تفاصيل أكبر موازنة للتعليم في تاريخ مصر: 256 مليار جنيه نصفها للجامعات

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور نبيل دعبس، اليوم الأحد، اجتماعاً لمناقشة قضايا التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور محمد معيط وزير المالية لمناقشة القضايا المشتركة مع تلك الوزارات.

وتناقش اللجنة خلال الاجتماع بمجلس الشيوخ الاستثمارات الكلية أو حجم الاستثمارات ومستهدفات ومؤشرات الخطة لسنة 2021 /2022 لقطاع التعليم قبل الجامعي والفني وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وأبرز خطط الاستثمار في قطاع التعليم.

كما تناقش اللجنة آليات متابعة كفاءة الانفاق الاستثماري الحكومي وتوزيع الاسثمارت أيضا في قطاع التعليم سواء ما قبل الجامعي أو التعليم العالي، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد.

خطة التنسيق بين وزارات التخطيط والتربية والتعليم والتعليم العالي

كما تستعرض اللجنة خلال الاجتماع الثاني برئاسة نبيل دعبس خطة التنسيق بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي لربط خطط الوزارة باستراتيجية التنمية المستدامة 2030، واستراتيجية وزارة المالية في تعزيز الإنفاق الحكومي في قطاع التعليم في الموازنة العامة للدولة 2021/2022

وتناقش اللجنة أيضا محورا مهما حول تطوير حجم الإنفاق على قطاع التعليم ما قبل الجامعي في موازنة الأعوام المالية الثلاثة الماضية، وذلك بمشاركة الدكتور محمد معيط وزير المالية.

أكبر موازنة للإنفاق على قطاع التعليم في تاريخ الموازنات

ورصدت الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2021/2022 أكبر موازنة للإنفاق على قطاع التعليم في تاريخ الموازنات، حيث بلغت قيمة الاعتمادات المخصصة للإنفاق على قطاع التعليم بالموازنة المالية للعام الحالي نحو 256 مليارا و120 مليون جنيه.

وبلغ حجم الاعتمادات المخصصة للإنفاق على قطاع التعليم الجامعي 132 مليارا و46 مليون جنيه وبلغ حجم الزيادة في مخصصات الإنفاق على التعليم الجامعي نحو 4 مليارات و41 مليون جنيه، فيما بلغ حجم الزيادة في مخصصات الإنفاق على قطاع البحث العلمي نحو 51 مليون جنيه.

وتم تخصيص مبلغ بقيمة 1.5 مليار جنيه للمراحل السنية من رياض الأطفال، وحتى الصف الثالث الابتدائي بتكلفة إضافية قدرها مليار جنيه لتصل التكلفة الكلية إلى 2.5 مليار جنيه.