ضبط 1340 قضية تموينية خلال 24 ساعة.. بينها أسماك ولحوم فاسدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1340 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها القضايا الآتية:

ضبط 75 طن دقيق أبيض بدون مستندات «مجهول المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصه الطبيعية ويشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة الدقيق الأبيض «بدون ترخيص».

بيع السولار في السوق السوداء

ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات وبحوزته 42900 لتر سولار – بنزين «92 ،80» قام المذكور بتجميعها للاتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ضبط قائد سيارة أثناء سيرها محملة بـ 8 أطنان أعلاف حيوانية معبأة داخل أجولة بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيواني وذات الآثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

ضبط 3٫4 طن «لحوم ومصنعاتها – فيليه دواجن» بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، من حيث اللون والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج مصنعات اللحوم بمحافظة القاهرة.

ضبط 1 طن «مفروم لحوم - كبدة» بدون مستندات «مجهولة المصدر» يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن «بدون ترخيص» تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة بمحافظة القاهرة.

ضبط 148950 عبوة «شعرية سريعة التحضير» بدون مستندات

ضبط 148950 عبوة «شعرية سريعة التحضير» بدون مستندات «مجهولة المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وبعضها غير صالح للاستهلاك الآدمي للإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية.

ضبط مالكة مخبز بلدى بمحافظة الغربية، لتجميعها 1٫35 طن دقيق بلدى وعدم إثباتها بسجل حركة الدقيق للاتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 2٫02 طن «أرز تمونى» مخصص ربطًا على البطاقات التموينية تم تجميعها وعدم صرفها للبدالين التموينيين للاتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة،بحوزة المدير المسئول إحدى الفروع المخصصة لصرف المقررات التموينية بمحافظة كفر الشيخ.

ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بمحافظة الدقهلية، وبحوزته 30 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين قام المذكور بتجميعها للاستيلاء على الدعم المقرر لها لحسابه الشخصى وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 64 إسطوانة أوكسجين غير مطابقة للمواصفات القياسية

ضبط 64 إسطوانة أوكسجين غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات «مجهولة المصدر» وذات الآثر بالغ الضرر على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة إسطوانات الأوكسجين «بدون ترخيص» بمحافظة الإسكندرية.

ضبط 500 طن «أعلاف حيوانية» معبأة داخل شكائر بدون بيانات «مجهول المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني لوجود تغير في خواصها الطبيعية وذات الآثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية «بدون ترخيص» بمحافظة البحيرة .

ضبط قائد سيارة بمحافظة البحيرة، وبحوزته 1٫5 طن أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية قام المذكور بتجميعها للاتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة قدرت بـ 5250 جنيه.

ضبط 5525 عبوة «سجائر مختلفة الأنواع - معسل» بدون مستندات «مجهولة المصدر»، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة،بحوزة مالك مخزن لتجارة السجائر «بدون ترخيص» بمحافظة القاهرة.

ضبط 4 طن أسماك مجهولة المصدر بثلاجة أحد المطاعم بالإسكندرية

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط المدير المسئول عن مطعم وثلاجة أسماك- كائنة بدائرة قسم شرطة باب شرقى بمديرية أمن الإسكندرية لقيامه بحيازة وتخزين كميات من الأسماك المستوردة «مجهولة المصدر»، بقصد طرحها للبيع بالأسواق للمستهلكين، حيث تم ضبط 4 طن أسماك مجمدة منشأ أجنبي مجهولة المصدر وبدون فواتير.

ضبط 13369 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

ضبط 326 قضية في مجال «الضرائب العامة، جمارك، الضرائب العقارية والملاهى.