«الوحش» يشيد باستعداد مصر لجائحة كورونا: تمتعنا برؤية مستقبلية

قال النائب محمد زكي الوحش، وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إنَّ العالم أخذ على حين غرة بجائحة «كوفيد -19»، ولم تكن أول جائحة، حيث اجتاح العالم فيروس الإنفلونزا الإسبانية والتي أصابت 500 مليون في وقت سابق، إلا أن جائحة كورونا جاءت بشكل عنيف وغير مسبوق.

وتابع «الوحش»، في الصالون السياسي لـ تنسيقية شباب الأحزاب تحت عنوان «من جائحة كورونا إلى الأزمة الاقتصادية.. العالم إلى أين»: «كنت أعتقد أن الأنظمة الصحية الموجودة في الدول المتقدمة ستصمد أمام الفيروس، ولكنها انهارت انهيار كامل، والدول التي تجتهد في تطوير أنظمتها الصحية مثل مصر لم تعان مثل الدول المتقدمة، فكانت لمصر رؤية مستقبلية واستعداد كبير للأزمة، وإدارة حية بواسطة قرارات القيادة السياسية الحاسمة».

وتابع أنَّ «تجربة كورونا وضعتنا جميعا في بوتقة واحدة دون اختلاف ولكن استفادت الدوله المصرية من الأمر من خلال الوقوف علي المشاكل الموجودة وحلها وتطوير المنظومة الصحية، وأوضحت الأزمة حجم احتكار الصين الإمدادات الطبية والتي شكلت أزمة إمداد للعالم كله و الذي بدأ بدوره تغيير فكر العالم وهو سبب الحرب الاقتصادية الدائرة بين الصين و امريكا الان وتأثير عودة النشاط التجاري اخطر من تأثير الغلق والذي صاحبة زيادة الطلب وحدوث فجوة اقتصادية كبيرة

بدوره، قال محمد فايز مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، أنَّ الأزمة المالية الحالية تعد أزمة طلب شديد على مدخلات الإنتاج يتبعه ارتفاع في تكاليف الإنتاج مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، موضحًا أنَّ كل اقتصادات العالم مصابة بأزمة اقتصادية كبيرة بعد الخروج من أزمة كورونا.

تنسيقية شباب الأحزاب تناقش جائحة كورونا

وأضاف «فايز»، أنَّ التغير المناخي من أسباب زيادة الأسعار، موضحًا أنَّ العالم لاحظ ندرة بعض السلع بسبب التغيرات المناخية، خاصة مع أزمة سلاسل التوريد في مناطق معينة من العالم أهمها الصين، مشيرًا إلى أنَّها ظاهرة خطيرة، مطالبًا بنشر سلاسل التوريد على مساحات متنوعه بالعالم، وإعادة توزيعها.

استراتيجية جديدة لتنسيقية شباب الأحزاب

فيما قال بلال حبشي، مسؤول ملف متطوعي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس أمناء التنسيقية ونائب محافظة بني سويف، إنَّ التنسيقية أعدت استراتيجية تتماشى مع الحياة الحزبية والسياسة في مصر، والتي تعمل بنظامين وهم المتطوعين وممثلي الأحزاب السياسية، ويتمّ فيها التدريب على عدد من البرامج.

وأعلن «حبشي»، في كلمته بالصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب، الانتهاء من إعداد وتأهيل الدفعة الأولى من المتطوعين، والانتهاء من تأهيل وتدريب الدفعة الثانية من السياسيين، وقبول عدد من العضويات الجديدة لشباب السياسيين.