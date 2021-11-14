سر اختفاء «الصبارة الراقصة» وانخفاض سعرها 200 جنيه: التريند خلص

سجّلت أسعار الصبارة الراقصة تراجعا بقيمة 200 جنيه لتباع بسعر 100 جنيه مقابل 300 جنيه منذ عدة أشهر، وذلك بعد انتهاء «التريند» الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، وأدى إلى إقبال المواطنين على شراء الصبارة الراقصة.

وتراجع استيراد الصبارة الراقصة من الخارج بنسبة تفوق الـ80% حيث مازالت المخازن مكدسة باللعبة لعدم وجود طلب من جانب المواطنين عليها.

وأرجع بركات صفا نائب رئيس شعبة لعب الأطفال والهدايا بالغرف التجارية أسباب التراجع إلى عدم الإقبال على الصبارة الراقصة وعزوف المواطنين عن شراءها، في مقابل الإقبال على شراء ألعاب أخرى، موضحًا أن التجار أقاموا عروضا سعرية للتخلص منها للحصول على السيولة اللازمة.

وقال «صفا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه في المقابل هناك طلب كبير على لعبة أخرى وهي «بوبيت» والتي تباع بأسعار تتراوح ما بين 25 إلى 110 جنيهات للمستورد حسب الحجم والشكل.

وأكد نائب رئيس الشعبة أن هذه اللعبة تهدف إلى تخفيف الضغط والتوتر للصغار والكبار، وتساعد على الاسترخاء والراحة، حيث تقوم بإصدار صوت خفيف كصوت الفقاعات الناعمة.

ولفت «صفا» إلى أن هناك طلبًا كبيرًا من جانب المواطنين على هذه اللعبة الجديدة، وسط عرض قليل في السوق للعبة الصبارة الراقصة، كاشفا عن أن هناك عزوف للتجار عن استيراد الصبارة الراقصة.

وأوضح بركات أن مبيعات لعب الأطفال تأثرت بشكل كبير حيث توقف البيع نهائيا للعبة الصبارة الراقصة مقابل لعبة «بوبيت» التى انتعشت مبيعاتها بنسبة 100% خلال تلك الفترة.

فيما كشف «بركات» عن دخول شحنات جديدة للعبة «البويت» لتسحب البساط من لعبة الصبارة الراقصة في الأسواق وتباع في أسواق العتبة وحارة اليهود والموسكى ومحلات لعب الأطفال المنتشرة في كافة المحافظات.

وبين «بركات» أن هناك نوعان من الصبارة الراقصة، الأول هو الصبارة الأصلية وتأتي بمنفذ USB لشحن البطارية والنوع الثاني من الصبارة الراقصة هي اللعبة نفسها ولكن بالبطاريات غير القابلة للشحن.

وتصنع الصبارة الراقصة من القماش، وتحتوي على 3 أزرار، أحدها لتشغيل اللعبة، وآخر لتشغيل الأغاني التي تدعم الرقص والغناء، وزر آخر للإيقاف، كما يوجد باللعبة خاصية «USB» لشحنها.

وأفاد نائب رئيس الشعبة، أن لعبة Pop Fidget للأعمار لمن في سن 5 إلى 85 عامًا، مناسبة لجميع أنواع الأشخاص، وتخفف الضغط في المكتب، فهي مناسبة لجميع الفئات العمرية، وتقوم على الضغط على الفقاعات لأسفل وستظهر لك صوت طفيف.