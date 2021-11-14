الأهلي يضاعف قيمة عقد أكرم توفيق

أنهى أمير توفيق، مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي، تجهيز العقود الجديدة لأكرم توفيق، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء ومنتخب مصر، لتوقيعها خلال الفترة المقبلة، بتوصية من لجنة تخطيط الكرة برئاسة محسن صالح، والتي طلبت زيادة قيمة عقده وتعديل مدته، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل.

وعلم «الوطن سبورت» أنّ إدارة الأهلي ضاعفت راتب اللاعب في عقده الجديد؛ للتساوي مع عقود الفئة الثانية داخل الفريق، بعدما أصبح أكرم توفيق أحد العناصر الأساسية في تشكيل الأحمر ومنتخب مصر، خلال الفترة الماضية.

وتلقى أكرم توفيق عددا من العروض الأوروبية خلال الميركاتو الصيفي الماضي، إلا أنّ إدارة الأهلي رفضت التفريط في خدمات اللاعب نهائيًا، خاصة أنّ العروض التي تلقاها النادي لا تليق باللاعب وبالمارد الأحمر، فضلا عن رفض الجهاز الفني للفريق بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، التفريط في خدماته.

ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.