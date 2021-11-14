كيف يخضع حارس العقار للتأمين الاجتماعي؟.. الشروط والخطوات والمستندات

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يشترط لخضوع المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل لقانون التأمين الاجتماعي، ألا يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص، مشيرة إلى أن من يعمل حارسًا للعقار أو جنايني يخضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، وجاء ذلك ردا على سؤال أحد المواطنين على الموقع الرسمي للهيئة حول جواز خضوع العاملين بحراسة العقارات.

التأمينات: عامل اليومية يخضع لقانون التأمين الاجتماعي

وأضافت الهيئة، على الموقع الرسمي لها، أن عامل اليومية يخضع لقانون التأمين الاجتماعي، لافتة إلى أن الاشتراكات تحسب على أساس ما استحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر على قدر عدد أيام العمل، مع مراعاة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

ولفتت الهيئة إلى أنه إذا أراد عامل المقاولات الدخول في نظام التأمين على عمال المقاولات، فعليه اتباع الخطوات التالية:

خطوات التأمين على العمالة غير المنتظمة

- التوجه الى أقرب مكتب تأمينات.

- يخطر المكتب الهيئة العامة للتأمين الصحى لإجراء الكشف الطبي على العامل.

- يخطر المكتب أقرب مكتب من مكاتب وزارة القوى العمالة للتعرف على مستوى مهارة العامل.

ويشترط أن تكون مهنة العامل من المهن المنصوص عليها باللائحة التنفيذية، حتى يخضع لمظلة التأمين الاجتماعي.

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن للشخص الراغب في التأمين عليه، التوجه الي أقرب منطقة تأمينية أو مكتب تأميني بشهادة الميلاد المُميكنة وبطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية، إلى جانب تقديم طلب للموظف المختص لاستخراج رقم تأميني لأول مرة.

المستندات المطلوبة

- صورة شهادة الميلاد المميكنة.

صورة بطاقة الرقم القومي.

- طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.

- بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخر.

- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.

- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.

- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.