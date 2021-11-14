النجم الهندي هارشاد شوبرا يعلن مشاركته بمسلسل «ماذا تسمي هذه العلاقة»

أعلن النجم الهندي «هارشادا شوبرا» مشاركته في مسلسل «ماذا تسمي هذه العلاقة»، الذي يطلق عليه بالهندية «Yeh Rishta Kehlata Hai»، بعد غيابه عن الدراما الهندية، منذ مشاركته في مسلسل «حب الصدفة» مع جينفير وينجت، وبارنيتا بورتهاكور.

ويقوم «هارشاد شوبرا» بدور «أبهيمانيو»، في الموسم الثالث للمسلسل، بعد القفزة الانتقالية للمسلسل، وانسحاب أبطاله، شيفانجي جوشي، ومحسن خان.

هارشاد شوبرا يوضح تفاصيل انضمامه لمسلسل «Yeh Rishta Kehlata Hai»

وكشف «هارشاد شوبرا»، عن ترشحه للمسلسل، من خلال السيد راجان، منتج العمل، حيث قام بالاتصال به هاتفيا، وطلب منه الانضمام لفريق العمل.

وتابع «شوبرا» حديثه، قائلا: «عندما أطلعني على الشخصية، أحببتها، واردت القيام بها، وكل شيء كان سلسا للغاية، فقمت بمقابلة السيد راجان، وتم التعاقد»، وفقا لحواره في موقع «تايمز أوف انديا» الهندي صباح اليوم.

هارشاد شوبرا.. المرشح الأول لبطولة المسلسل عام 2009

أضاف «شوبرا»، أنه تم ترشيحه منذ بدء المسلسل في موسمه الأول عام 2009، ولكن حينها كان منشغلا، بالمشاركة في مسلسل «Kis Desh Mein Hai Meraa Dil»، لذا لم يستطع الانضمام له، ولكن ظل السيد راجان على اتصال به، وحينما جاءت الفرصة، أصبح جزءًا رئيسيا في المسلسل، وفقا لحواره في موقع «تايمز أوف انديا» الهندي.

سر اختفاء هارشاد شوبرا بعد كل مسلسل لعام أو أكثر

وعلق «هارشاد شوبرا»، على عدم مشاركته العديدة للأعمال الدرامية بشكل مستمر، قائلا: إنه «المسلسل العاشر له»، مضيفا «لم أجد الخيار المناسب للمشاركة».

وأوضح «شوبرا»، أنه مدمن على العمل، مضيفا «في البداية عندما لم أحصل على العمل الذي اخترته، كنت أشعر بالضيق، لكن بعد ذلك أدركت أن العمل ليس بالخارج فحسب، بل للداخل أيضًا لذلك في كل مرة ينتهي فيها العمل، أحسن من أدواتي، وأحاول تعلم أشياء جديدة، كما تعلمت السباحة وركوب الخيل واليوجا والجيتار والطبول وأشياء كثيرة»، وفقا لحواره في موقع «تايمز أوف انديا» الهندي.

هارشاد شوبرا.. حسابه المصرفي يعيده للدراما

وتابع: «لكنني لم أستطع تخيل نفسي في الأدوار التي عُرضت علي، وفي نهاية المطاف، أنا شخص انتقائي تمامًا وهذا واضح تمامًا من نوع العروض التي أقوم بها وعدد العروض التي قدمتها».

وأضاف «أيضًا حددت هدفًا في حسابي المصرفي، وهو أنه كلما انخفض المبلغ عن حد معين، أقول نعم لمشروع جيد، قبل ذلك أواصل العمل على نفسي»، وفقا لحواره بموقع «تايمز أوف انديا» الهندي.

هارشاد شوبرا يوضح حقيقة علاقة الحب مع جينفير وينجت

وارتبط اسم «هارشاد شوبرا» مع «جينيفر وينجت»، بعد نجاح مسلسل «حب الصدفة»، ونشر شائعات تفيد أن هناك علاقة حب تجمعهما، وخاصة المواقف خارج الكواليس وبعد انتهاء المسلسل، جعل الشك يراود المتابعين بأن الأمر حقيقي، ولكن «هارشاد» علق على ذلك، خلال حواره، قائلا: «أنا أعزب، وأتساءل لماذا أنا أعزب حتى الآن، وآمل أن يتغير ذلك قريبا».

وتابع: «صدقا، أريد أن أقع في الحب والمواعدة والزواج»، وفقا لحواره بموقع «تايمز أوف انديا» الهندي.