بدائل اقتصادية لتكسير سيراميك المنزل «لو عايز تجدد شقتك بأقل تكلفة»

أحيانًا ما يواجه أصحاب الشقق السكنية مشكلة تغيّر شكل السيراميك أو تعرضه للشقوق مع مرور الوقت، لذا كثيرًا ما يرغب البعض في تجديد شكله أو تغييره إلا أنّهم يواجهون مشكلة ارتفاع تكلفة هذا التغيير بدءً من تكسيره واستبداله بشراء آخر جديد، فضلًا عن تكلفة تركيبه.

ويوضح المهندس مصطفى نوح لـ«الوطن» البدائل الاقتصادية والتي تعد أقل تكلفة لتغيير وتجديد سيراميك المنزل بدلًا من تكسيره والتي تمثلت في الآتي:

استخدام الأرضيات الخشبية HDF

في حال كانت أرضية منزلك من البلاط أو أية خامة لا تعجبك، وتريد تغييرها، يمكنك اللجوء إلى تركيب بلاطات الخشب من HDF فوقها، إذ تتميز هذه الأرضيات بإمكانية فكها بسهولة وتركيبها في منزل جديد إذن تم تركيبه في شقة مستأجرة مع بعض التعديلات في المساحات.

وينصح «نوح» في حال تركيب الأرضيات الخشبية تجنب استخدام الماء عليها حتى لا تصيبها بالتلف، ويفضل استخدامها في الغرف الداخلية وليس في صالة المنزل أو «الريسيبشن» وتركيب «عتبة من الرخام» على باب الغرفة حتى تمنع وصول الماء.

لصق بلاط PVC

أما الخيار الثاني بدًلا من تكسير السيراميك، يمكنك لصق ألواح PVC البديلة للسيراميك بمادة لاصقة على البلاط القديم، وهي من الخامات المناسبة والعملية المقاومة للماء، كما أنها تعد خيارًا اقتصاديًا رخيص الثمن يناسب الجميع.

طلاء السيراميك

ويمكن أن تلجأ إلى طلاء السيراميك بلون مختلف مثل الأبيض خاصة في الحمامات، إذ يعمل على إنعاش شكل الحمام ويجعله يبدو جديدًا ونظيفًا دائمًا.

أرضيات الإيبوكسي أو الريزن

ومن خلال استخدام مادة الإيبوكسي أو الريزن يمكنك الحصول على أرضية موحدة دون أي فواصل، فهي تساعد على تغطية المساحات الشاسعة دون تكلفة كبيرة، ويعتبر عيب استخدام هذه الأرضيات هو تحوّل لونها للاصفرار بمرور الوقت، لذا يفضل أن يتم تلميعها بين حين وآخر.

تركيب استيكر على السيراميك

ويمكنك استخدام الـ«استيكر» المصنع من الفينيل لتصميم ديكوري مميز دون أي تكلفة إضافية، ويمكنك إيجاده بتصميمات متعددة بألوان مختلفة تناسب جميع الديكورات، كما يمكن استخدامه للأرضيات أو الحوائط، وتستطيع لصقه بنفسك، ويتوافر الـ«استيكر» كذلك بأحجام مختلفة ليناسب مختلف الأبعاد، ومن مميزاته أيضًا أنّه يعد بديلًا اقتصاديًا كما أنّه مقاوم للماء والحرارة من أجل متانة أطول وأمان تام.

أرضيات فوم للأطفال

وبالنسبة لغرف الأطفال بشكل خاص، يمكنك استخدام أرضيات فوم متشابكة، حيث تتوافر بألوان وتصميمات عديدة، كما أنها تعتبر خيارًا مثاليًا للتخفيف من الضوضاء والاهتزازات المزعجة، ويمكن تركيبها بسهولة خلال دقائق سريعة، ولكن يجب الحرص على اختيار أنواع آمنة الصنع من مواد غير سامة ومقاومة للماء والحريق.