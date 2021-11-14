رئيس «القناة للكهرباء»: لن نفضل التيار عن الإسماعيلي مهما بلغت الديون

أكد المهندس محمد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن الشركة لن تقدم على فصل التيار الكهربائي عن النادي الإسماعيلي، واصفا إياه بـ «النادي الكبير والجماهيري»، موضحًا أن الشركة تقدر بأن النادي تولى إدارته مجلس إدارة جديد، ولهذا يجب أن تعطيهم الشركة الفرصة لترتيب كل أمور النادي.

«القناة لتوزيع الكهرباء»: تواصلنا مع مجلس إدارة الإسماعيلي وأبلغناهم بعد فصل الكهرباء عن النادي

وأضاف «السيد»، في مداخلة هاتفية اليوم الأحد، مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، وتشارك في تقديمه الإعلامية إنجي القاضي، أن الشركة تواصلت مع مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، وأبلغتهم بأن الشركة لن تقدم على هذه الخطوة، ولن تبدأ محادثات عملية جدولة مديونة النادي للشركة، حتى يستقر مجلس إدارة الفريق ويرتب كل أمور النادي من داخل، متابعا: «وإحنا تحت أمرهم في أي وقت».

ولفت رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، إلى أن ما حدث وأثار هذا الجدل حول الأمر كان إرسال مندوب من الشركة إلى النادي إنذارا بفصل التيار، موضحا أن الإنذار ليس إلا إجراء روتيني تقوم به الشركة مع كل المتعثرين من سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالشركة.

رئيس «القناة لتوزيع الكهرباء»: الإسماعيلي نادٍ عريق وصاحب جماهيرية كبيرة

وواصل: «الإسماعيلي نادٍ عريق وصاحب جماهيرية كبيرة، فطبعا مش هنفصل عنه الكهربا أبدا مهما كانت المديونية، أما جدولة المديونية، فهتكون بعد استقرار مجلس الإدارة الجديد، هنقعد ونختار الطريقة المناسبة للنادي لسداد قيمة هذه المديونية».

ويعاني النادي الإسماعيلي من أزمة مع شركة الكهرباء، بعدما وصلت مديونية النادي إلى حوالي 4 ملايين جنيه، بسبب تراكمات وعدم سداد النادي لفواتير الكهرباء منذ فترة ليست بالقليلة.