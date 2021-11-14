أستاذ بجامعة الأزهر: «بيت العائلة» له مذاق ونكهة خاصة

قال الدكتور علوي أمين، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، إن مصر تعيش في احتفالات ومؤتمرات كثيرة، لكن الاحتفال بمرور 10 سنوات على إنشاء بيت العائلة له مذاق ونكهة خاصة، مشيرًا إلى أن فكرة إنشاء بيت العائلة تعود إلى الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف الأسبق في عام 2011، عندما زار قداسة البابا شنودة الثالث، كي يؤدي العزاء في شهداء كنيسة القديسيين، وذلك خلال حواره في «مساحة حرة»، مع الإعلامي إبراهيم عثمان، على قناة «الحدث اليوم».

المقر الرئيسي لبيت العائلة هو مشيخة الأزهر

وأضاف «أمين»، أن محمود حمدي زقزوق عرض الفكرة على قداسة البابا شنودة الثالث فرحب بها، وبالفعل صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتأسيس بيت العائلة المصرية عام 2011، موضحًا أنه بعد ذلك تكون بيت العائلة برئاسة شيخ الأزهر وبابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كما أن المقر الرئيسي لبيت العائلة هو مشيخة الأزهر بالقاهرة، ويجمع فيه ممثلي الطوائف المسيحية وعلماء الأزهر في مصر وعدد من الخبراء والمتخصصين، ويعين لبيت العائلة أمين عام وأمين عام مساعد.

الأهداف المرجوة من بيت العائلة المصرية

وأشار أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، إلى أن الأهداف المرجوة من بيت العائلة المصرية هي الحفاظ على النسيج الوطني الواحد لأبناء مصر ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يكون لبيت العائلة الاتصال والتنسيق مع جميع الهيئات والوزارات المعنية فى الدولة، وتقديم مقترحاته وتوصياته إليها، وكذا عقد المؤتمرات واللقاءات فى جميع المحافظات، والعمل على التأكيد على القيم العليا والقواسم المشتركة بين الأديان والثقافات والحضارات الإنسانية المتعددة.

رصد واقتراح الوسائل الوقائية

وأوضح أنه يجرى العمل أيضًا على بلورة خطاب جديد ينبثق منه أسلوب من التربية الخلقية والفكرية، بما يناسب حاجات الشباب والنشء، ويشجع على الانخراط العقلي في ثقافة السلام، ونبذ الكراهية والعنف والتعرف على الآخر، وإرساء أسس التعاون والتعايش بين مواطني البلد الواحد، رصد واقتراح الوسائل الوقائية للحفاظ على السلام المجتمعي.