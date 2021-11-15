كيف تحمى نفسك من الوقوع فى مصيدة «الأوفر برايس»؟ خبير يجيب

نصح المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، المستهلك المصري لتجنب الوقوع في «الأوفر برايس» في أسعار السيارات الزيرو من خلال عدم الإصرار على لون معين ووضع أكثر من بديل عند الشراء حتى يتفادى ارتفاع الأسعار.

وقال «أبو المجد» إن المستهلك المصري هو أحد أسباب الأوفر برايس في مصر، حيث يتمسك بلون معين وهو اللون الأسود، مما يتم رفع سعره نتيجة لمحدودية العدد من هذا اللون.

ندرة الطرازات وراء الأوفر برايس

وأضاف «أبو المجد»، أن السبب الرئيسي وراء ظاهرة «الأوفر برايس» هو ندرة الطرازات المعروضة في السوق بشكل أدى لارتفاع الفجوة بين المعروض والمطلوب من قبل العملاء، موضحًا أن الوكلاء قاموا على خلفية أزمة الرقائق الإلكترونية، بمقايضة المستهلك مما تسبب في اشتعال الأوفر برايس.

قواعد جهاز حماية المستهلك لتجب الأوفر برايس

وأشار «أبو المجد»، إلى أن جهاز حماية المستهلك يلزم جميع تجار السيارات والمعارض بدءًا من اليوم بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع، من خلال أن يكون السعر المعلن شامل الضريبة.

وأوضح «أبو المجد»، أن يكون السعر المعلن على السيارة هو نفس السعر المدون بالفاتورة التي يصدرها البائع للمشتري، وكل من يخالف ذلك يعاقب بغرامة قد تصل إلى 2 مليون جنيه.

ونص قرار حماية المستهلك الخاص بالقضاء على ظاهرة الأوفر برايس، وفقًا لما جاء بالجريدة الرسمية الوقائع المصرية على الآتي:

المادة الأولى

- إلزام شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع باللغة العربية مع جواز إضافة أي لغة أخرى.

- على أن يتضمن الإعلان سعر السيارة شاملاً للضريبة ومواصفاتها موضحًا به الآتي «النوع - الطراز - بلد المنشأ- الفئة - الكماليات» على أن يكون الإعلان مثبتاً بالزجاج الأمامي للسيارة وفقًا للمواصفات الملحقة بالقرار، وأن يكون السعر المُثبت بالفاتورة الصادرة للمستهلك هو ذات السعر المُعلن عنه.

- مخالفة قرار جهاز حماية المستهلك في هذا الشأن، مُعاقب عليه بغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة.

المادة الثانية

- يعمل بهذا القرار اعتبارًا من 15 نوفمبر 2021.

كما حدد حماية المستهلك مواصفات الملصق الذي يتم تثبيته بالسيارة وفقا الآتي

يتم وضع الملصق على كافة السيارات المعروضة للبيع «جديد ومستعمل».

- نوع المطبوعة «ملصق ملون»

- مقاس الملصق A4 - يتم تثبيت الملصق علي الزجاج الأمامي للسيارة من الداخل بحيث تكون المواصفات مقروءة بوضوح من خارج السيارة.

يتم الالتزام بتصميم الملصق المرفق.

يتم الالتزام بالنسب والمساحات المحددة بالملصق لكل عنصر من عناصر التصميم المرفق «حجم السعر - المساحة المخصصة لبيانات جهاز حماية المستهلك - لوجو السيارة - المواصفات».

- يتم الالتزام بالألوان المرفقة بالتصميم.

- يتم الالتزام بمقاس ونوع الخطوط المستخدمة.

- يتم ذكر (يوجد / لا يوجد) أمام العناصر التي تستلزم ذلك بالمواصفات.

- يجوز إضافة مواصفات أو كماليات أخري مع عدم الإخلال بالنسب.