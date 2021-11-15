ضبط 3 أشخاص لتزوير الأختام واصطناع الأوراق الرسمية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لضبط الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف التواجد الأمني بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، من ضبط «أحد الأشخاص» حال استقلاله سيارة ملكه، وبحوزته «5 خاتم شعار الجمهورية لجهات مختلفة، وشهادات منسوبة لإحدى الجهات، توكيلات خاصة، عقود بيع نهائية ودفاتر، وشهادات حيازة زراعية منسوبة لإحدى الإدارات الزراعية جميعهم مزورين- مبلغ مالي».

شهادات حيازة زراعية مزورة

بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها في تزوير الأوراق والتوكيلات الرسمية ومحاضر توثيق الشهر العقاري،كما أقر بتحصله على الأختام المضبوطة من صاحب محل أختام كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى بالقاهرة، تم تحديده وضبطه وتبين أنه له معلومات جنائية، وبحوزته «جهاز كمبيوتر بمشتملاته، 2 شهادة منسوب صدورها لإحدى الجامعات، هاتف محمول، مبلغ مالي».

بمواجهة المتهم الثاني بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها وأقر بقيامه بتزوير واصطناع الأختام والأوراق المضبوطة بحوزة المتهم المشار إليه والمنسوب صدورها لجهات حكومية باستخدام جهاز الكمبيوتر المضبوط بحوزته مقابل تحصله على مبالغ مالية.

ضبط صاحب ورشة يقلد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات

كما رصدت مديرية أمن القاهرة، قيام «صاحب ورشة أختام – له معلومات جنائية - كائنة بدائرة قسم شرطة الموسكى، ومقيم دائرة قسم الخليفة»، بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص في تقليد الأختام والأكلاشيهات المنسوب صدورها لجهات وهيئات حكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

أمكن ضبط المتهم حال تواجده بالورشة محل عمله، وعثر بداخلها على «عدد من الأختام والأكلاشيهات والأوراق المعدة للتصنيع بأشكال مختلفة، جميعها منسوبة لعدد من الجهات»، وبمواجهته أقر بقيامه بتقليد الأختام والأكلاشيهات والأوراق المشار إليها؛ لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.