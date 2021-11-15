«الاتحاد المصري» ينظم ورشة حول تحديث آليات العمل بشركات التأمين

عقد الاتحاد المصري للتأمين، اليوم الإثنين، بفندق بيراميزا بالدقي، ورشة عمل بعنوان «تبني وتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9»، ومعيار المحاسبة المصري رقم 47، الخاص بالأدوات المالية في قطاع التأمين.

وصرح علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، بأن ورشة العمل تقام بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة «المحاسبون المتحدون»، تحت رعاية شركة Nexia international Advanced Financial Solutions.

وأضاف الزهيري، أنَّ الورشة تأتي في إطار اهتمام الاتحاد المصري للتأمين بكافة جوانب الصناعة الفنية والمالية والإدارية.

حضر الورشة حوالى 100 مشارك من كافة شركات التأمين المصرية، وافتتحها الدكتور طارق سيف، الأمين العام للاتحاد المصري للتأمين، وشارك فيها متحدثون من ذوي الخبرة، أبرزهم هيثم تركي الرئيس التنفيذي والشريك الإداري بشركة «نيكسيا إنترناشيونال- Nexia International»، وجوان جرجور، العضو المنتدب لشركة AFS.

كيفية تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9

وأوضح هيثم تركي، أنه تم خلال ورشة العمل التعرف على كيفية تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9، المعيار المحاسبي المصري رقم 47، الأدوات المالية على قطاع التأمين.

كما أكد «تركى»، على أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار حرص المؤسسة على متابعة المستجدات العالمية على الساحة الدولية وأثرها على سوق التأمين المصري، وسيكون العمل به إلزاميًا اعتبارًا من نهاية عام 2021.

وأشار إلى أن ورشة العمل ناقشت تصنيف وقياس الأدوات المالية؛ وكذلك مفهوم خسائر الائتمان المتوقعة وكيفية احتسابها، بالإضافة إلى متطلبات العرض والافصاح عن الأدوات المالية.

تحديث آليات العمل في شركات التأمين المصرية

وقال الزهيري، إن تنظيم هذه الورشة يأتي انطلاقا من الدور الذي يحرص عليه الاتحاد المصري للتأمين في العمل على تحديث آليات العمل في شركات التأمين المصرية، بما يتواكب مع المستويات السائدة في شركات التأمين العالمية.

شارك في الورشة، لفيف من قيادات ورؤساء شركات التأمين المصرية وخبراء الاتحاد المصري للتأمين، وأعضاء بالهيئة العامة للرقابة المالية والعاملون بشركات التأمين المتوافر لديهم المعرفة بمعايير المحاسبة الدولية والمصرية ويعملون في الإدارات المالية وإدارات المخاطر والخزينة والاكتتاب والمراجعة الداخلية.