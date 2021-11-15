«محمد» يسقط قتيلا أثناء مطاردة 3 لصوص سرقوا هاتف سيدة بالأقصر

دفعته شهامته لإنقاذ سيدة من السرقة في وضح النهار، فبادر بملاحقة المجرمين مستغلًا استقلاله «موتوسيكل»، في مشهدٍ أنهى به آخر لحظات حياته.

ما حدث مع الشاب «محمد» الذي هرع وراء سارقي هاتف سيدة، كان مؤلمًا لكل المارة الذين تابعوا الموقف في أحد شوارع مدينة الأقصر.

فلم يقف مكتوف الأيدي حينما تعرضت سيدة لسرقة هاتفها من قبل عصابة سرقة الهواتف تكونت من ثلاثة شباب، وسارعوا بالهروب مستقلين دراجة بخارية، ليلحق بهم الشاب الراحل، ويلقى مصرعه نتيجة حادث تصادم خلال مطاردة اللصوص.

تفاصيل مقتل شاب الأقصر

وحسب مصدر أمني بمديرية أمن الأقصر، تعرض المدعو «محمد.ن»، والبالغ من العمر 30 عامًا، لحادث اصطدام من قبل المهتمين الثلاثة الذين تسببوا في مصرعه، نتيجة محاولته مساعدة السيدة، وإعادة الهاتف لها،

وقال المصدر لـ«الوطن»، إن الحادث وقع تحديدًا بمنطقة مزلقان شارع عرابي التابع لنجع الخطبة، ليقع على الأرض ويلقى مصرعه نتيجة الحادث، مؤكدًا أنه تم تحديد المتهمين عن طريق كاميرات المراقبة الموجودة في الشارع الذي وقع به الحادث.

بلاغ لمدير الأمن

وقال المصدر إن أعمال البحث عن المتهمين لضبطهم ما زالت جارية إلى الآن، مشيرًا إلى أنه سيتم عرضهم النيابة لتتولى التحقيقات في الواقعة، بمجرد إحضارهم.

وأُخطر اللواء خالد عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر بالواقعة، من قبل رئيس مباحث مركز شرطة الأقصر، الرائد احمد جادو، ويتم تكثيف الجهود للقبض على المتهمين الثلاثة المتورطين في الواقعة.