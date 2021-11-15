بدء صرف مستحقات العاملين السابقين بشركة «الحديد والصلب» الأسبوع المقبل

تحدث هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، عن ملف شركة الحديد والصلب، التي جرى الإعلان عن تصفيتها، مشيرًا إلى أنه جرى تسوية مستحقات 50 عاملا بالشركة، وسيمكنهم صرف مستحقاتهم خلال الأسبوع المقبل.

3 آلاف عامل سجلوا أسماءهم لتسوية المستحقات

وأضاف توفيق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية، عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، أن ما يزيد على 3 آلاف عامل بالشركة، سجلوا أسماءهم لتسوية المستحقات، من إجمالي 5 آلاف عامل، موضحًا أن صرف المستحقات سيتم الانتهاء منه خلال 40 يومًا على الأكثر.

وأكد أن هناك شركة أخرى سيكون لها نفس مصير شركة الحديد والصلب، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذا الأمر قريبا، كما فضّل عدم الإفصاح عن أي تفاصيل في الوقت الحالي.

اتفاقية لتصنيع أول ميكروباص يعمل بالكهرباء بنسبة مكون محلي 80%

وكشف وزير قطاع الأعمال العام عن تفاصيل توقيع اتفاقية لتصنيع أول ميكروباص يعمل بالكهرباء بنسبة مكون محلي 80% على الأقل، موضحًا أنه جرى توقيع عقد مع شركة مصرية لصناعة سيارة كهربائية ذاتية القيادة، إذ إن هناك شركات مصرية تقوم بتصنيع الأتوبيس الكهربائي للاستخدام المحلي والتصدير.

ولفت إلى أن الشركة المصرية تتعاون مع شركة أوروبية، وطوروا أبحاثا خاصة بإنتاج السيارات، مشيرًا إلى أنه لم يُجرَ استيراد إلا الموتور الكهربائي، وثمنه لا يتعدى 7% من ثمن السيارة، والجهاز المسؤول عن تحويل التيار المباشر إلى المتردد: «كده هانبقى بدأنا نعمل سيارة مصرية من أول التصميم والتجارب وكل حاجة في العربية، بالتعاون مع القطاع الخاص».