تقلبات في الأحوال الجوية حتى السبت.. أمطار وشبورة مائية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات الطقس خلال الأيام المقبلة وحتى السبت المقبل، مشيرة إلى سقوط أمطار في بعض المناطق وانخفاض الرؤية مع تكون شبورة مائية على الطرق.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تكون شبورة مائية كثيفة غدا الثلاثاء في الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس

وتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ويستمر تأثر البلاد بشبورة مائية كثيفة يوم الأربعاء، في الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

ومن المتوقع سقوط الأمطار بشكل متفاوت، السبت المقبل، على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الثلاثاء 16 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 17 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 16.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 18 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.