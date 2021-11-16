استمرار الاستعدادات لأسبوع الصداقة العربي- التشادي

اجتمع الدكتور أشرف عبد العزيز، الأمين العام للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، والدكتور دايرو يوسف صديقي رئيس جمعية القلم للثقافة والتنمية بدولة تشاد، اليوم، مع وليد محمود، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة المصرية بمقر الوزارة بالقاهرة، للتنسيق لهذا الحدث العربي الأفريقي المهم لبحث إمكانية إقامته تحت رعاية الدولة المصرية، استنادا وتنفيذا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأن تكون مصر قلب العروبة هي بوابة العبور لأفريقيا.

وبحسب بيان رسمي يُقام معرض دولي يكون هو الأكبر في القارة الأفريقية يشارك فيه العديد من الدول العربية والأفريقية، ومؤتمر دولي يقام على هامشه عدد من ورش العمل وغيرها من الفعاليات العلمية والثقافية.

العديد من الكيانات الاقتصادية تشارك في المعرض الدولي العربي التشادي

ومن المتوقع أن يشارك العديد من الكيانات الاقتصادية الكبرى والمؤسسات الاستثمارية من مصر والعديد من الدول العربية في المعرض الدولي العربي التشادي الذي سوف يُقام بهدف نقل وتوطين التجربة العربية والمصرية التي ضربت أروع المثل في تحقيق التنمية والبناء والتحول إلى البيئة الصحية والاستثمار الذي حقق تقدما كبيرا.

ورحب وليد محمود، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة المصرية، بالحدث الأفريقي العربي المهم الذي يساهم في نهضة وتقدم الدول الأفريقية، كما يساهم في تعزيز التجارة البينية العربية الأفريقية وتقوية العلاقات المصرية بدول أفريقيا، كما أشاد بالدور الذي يلعبه الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة في هذا الحدث والذي أكد أن الاتحاد قادر على تحقيق نجاح كبير في العديد من مجالات التنمية.

واستعرض الدكتور أشرف عبد العزير، الأمين العام للاتحاد، الترتيبات التي تم اتخاذها مع جمعية القلم للثقافة والتنمية في تشاد تمثلت في لقاء سابق مع السفير الدكتور حسن شوناي، سفير دولة تشاد لدى جمهورية مصر العربية، في كيفية الإعداد الجاد لإدارة هذا الحدث الذي سيكون نقطة انطلاق قوية للتجارة البينية والاستثمار في عدد من المجالات والتي من شأنها تحقيق الهدف المرجو من إقامة أسبوع الصداقة العربية التشادية.

كما أعرب عن ضرورة عرض الدولة المصرية لتجربتها الرائدة في عالمنا العربي والأفريقي بالقيادة الحكيمة للرئيس السيسي والتي أسرعت في نهضة المجتمع المصري خلال سبعة أعوام وضرورة نقل تلك التجربة إلى الدول الأفريقية المشاركة في الحدث.

ومن جانبه، استعرض الدكتور دايرو يوسف صديقي رئيس جمعية القلم للثقافة والتنمية بدولة تشاد، أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية والعربية للمساهمة في تطور المجتمع التشادي والأفريقي ليسير نحو التنمية عن طريق نقل الخبرات وتبادل الرؤى مع الاعتماد علي الطاقات البشرية المتوفرة في الدول الأفريقية وضرورة تعزيز التجارة البينية.