«فرق خبرة» يتصدر الإيرادات في دور العرض السينمائي أمس الاثنين

شهدت دور العرض السينمائي إقبالا ضعيفا من قبل الجمهور خلال الأيام الماضية، على الرغم من منافسة 9 أفلام بالسينمات، إلا أن الإيرادات جاءت ضعيفة ولم تتجاوز 265 ألف جنيه فقط أمس الاثنين، وفقاً لتصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

إيرادات فيلم «فرق خبرة» 79 ألف جنيه أمس بدور العرض

واستطاع فيلم فرق خبرة للفنان محمد الشرنوبي أن يتصدر إيرادات الأفلام المعروضة حالياً بدور العرض، حيث أنه حقق ما يقرب من 79 ألف جنيه أمس الاثنين بدور العرض.

وتدور أحداث فيلم فرق خبرة حول الشاب الهادئ «ناجي» الذي يعيش حياة نمطية، ويتقاطع مسار حياته بالصدفة مع «سلمى»، التي تعشق المغامرة فيجد نفسه في مواجهة عالم جديد للمرة الأولى.

فيلم «عروستي» يحقق ما يقرب من 71 ألف جنيه

وحقق فيلم «عروستي» ما يقرب من 71 ألف جنيه أمس بدور العرض، الذي تضمن بعض المشاكسات بين بطلي العمل أحمد حاتم وجميلة عوض، من خلال لعبة عروستي.

بينما حقق فيلم «الإنس والنمس» إيرادات وصلت إلى 45 ألف جنيه، وحقق فيلم «العارف»، إيرادات بما يقرب من 33 ألف جنيه، وهو من بطولة أحمد عز وكارمن بصيبص وأحمد فهمي ومحمود حميدة، وعدد من الفنانين، ومن إخراج أحمد علاء الديب، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

فيلم «البعض لا يذهب للماذون مرتين» يحقق 14ألف جنيه، وهو بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربيني وماجد الكدواني، وعدد من الفنانين، من إخراج أحمد الجندي.

بينما حق فيلم «ماكو» ما يقرب من 13 ألف جنيه أمس بدور العرض، ويشارك في بطولة هذا العمل بسمة وناهد السباعي، ونيكولا معوض وسارة الشامي ومنذر رياحنة ومحمد مهران، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي.

إيرادات الأفلام بدور العرض

وفيلم «200 جنيه» نحو 4 آلاف جنيه، والفيلم يشارك في بطولته نخبة من نجوم الفن، منهم إسعاد يونس وليلي علوى وأحمد السقا وأحمد آدم وأحمد رزق وأحمد السعدني وغادة عادل ومي سليم ودينا فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج محمد أمين.

فيلم «موسى» حقق ما يقرب من 3 آلاف، والفيلم من بطولة كريم محمود عبدالعزيز وملك قورة وأسماء أبو اليزيد وإياد نصار، وعدد آخر من الفنانين، وفيلم «مش أنا» يحقق 3 آلاف جنيه فقط.