نواب يطالبون الحكومة باتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة تداعيات السيول

ناقشت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، عددا من البيانات العاجلة عن الأوضاع المتعلقة بمحافظة أسوان، بعدما تعرضت لهطول أمطار وسيول، نتج عنها العديد من الأضرار.

سيول أسوان تحرك البرلمان

النائب جابر أبو خليل، عضو مجلس النواب قال إن أسوان تعرضت لسيول وأمطار لم نشهدها من قبل، مما تسبب في سقوط كثير من المنازل، وانقطاع الكهرباء والمياه، فضلًا عن مشكلات العقارب، الأمر الذي تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي، مطالبًا الحكومة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتلافي ما حدث في أسوان.

وذكر مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن مسألة السيول تتكرر في صعيد مصر كل عام، وأنه سبق تشكيل لجنة في هذا الأمر مثل قنا والبحر الأحمر وأسوان وسابقًا تم تقديم تقرير لمجلس النواب عن أزمات السيول.

وطالب بكري بتشكيل لجنة لمتابعة الأحوال لتكون همزة وصل بين البرلمان والحكومة، لاتخاذ اللازم في مواجهة تداعيات الأمطار والسيول.

ووجه «بكري» الشكر لحزب مستقبل وطن، على مبادرته في إنقاذ أهالي أسوان، قائلًا: «علينا الإشادة بأي مبادرة من المجتمع المدني أو الحكومة».

ومن جانيه وصف النائب أحمد محمد صالح ما حدث في أسوان بأنه فوق طاقة المحافظة، مشددا على ضرورة قيام الحكومة بدورها لإزالة آثار ما حدث، لاسيما وأن ما شهدته أسوان تسبب في حالة من الذعر بين المواطنين.

زيارة إلى المجر

وتوجه وفد برلماني رفيع المستوى برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الاثنين الماضي في زيارة رسمية إلى دولة المجر، في ظل ما تشهده العلاقات المصرية المجرية من زخم إيجابي، يُلقي بظلاله على كثافة الزيارات المُتبادلة رفيعة المستوى بين الجانبين المصري والمجري.