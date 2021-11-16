خدمات طبية لـ 68 ألف سيدة ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، تقديم الخدمات الطبية لـ 68 ألف و769 سيدة من السيدات الحوامل منذ بدء المبادرة حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، وذلك في إطار جهود الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

فحص الضغط والوزن والطول

وقال دكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، إن المبادرة تهدف لفحص السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتى الولادة، وذلك بهدف الكشف المبكر عن العديد من الأمراض أهمها الفيروس الكبدي B ومرض الزهري، وفيروس نقص المناعة البشري، إلى جانب فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر في الدم، وذلك لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين، مشيراً إلى فحص 6241 سيدة ضمن فعاليات المبادرة خلال شهر أكتوبر الماضي.

260 وحدة صحية لتنفيذ المبادرة بجميع قري ومراكز المنيا

وأوضح دكتور أحمد خليل منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا أن المبادرة تتم في 260 وحدة صحية، ومركز طبي، وذلك في جميع الإدارات الصحية على مستوى محافظة المنيا عن طريق فرق طبية مدربة مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.

ونظمت مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية علاجية بقرية أبو قلتة بمركز ملوي في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان، وضمت العديد من التخصصات منها «الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر»، وهذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين بنطاق محافظة المنيا.