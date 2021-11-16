خطة إنقاذ وطوارئ جديدة لمراكز الشباب بالمحافظات

أعدت وزارة الشباب والرياضة، خطة طوارئ وإنقاذ، وتدريب مراكز الشباب بالمحافظات عليها؛ للمشاركة مع الجهات الحكومية المعنية في مواجهة أي طوارئ، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء واحتمالات تعرض البلاد لأي موجات طقس سيء في أي وقت خلال فصل الشتاء.

ويأتي ذلك بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها إدارات مراكز الشباب بمحافظة أسوان، في مساعدة الأهالي من منكوبي سيول أسوان، التي شهدتها المحافظة الأسبوع الماضي، وفي ضوء تنفيذ محاور استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى تطوير مراكز الشباب وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية، متكاملة الخدمات وفق برامج زمنية محددة.

وزير الشباب يوجه بالاستمرار في خطة تطوير مراكز الشباب

وكلف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المسئولين بالمديريات بالاستمرار في تطوير مراكز الشباب، مع تقديم الدعم الكامل من الوزارة، وتمثلها الإدارة المركزي لمراكز الشباب، وأكثر من 370 مديرية شباب ورياضة وادارة فرعية بالمحافظات؛ من أجل تنفيذ رؤية الدولة المصرية في العديد من المجالات الخدمية منها الصحية والثقافية والرياضة المدرسية والأعمال التطوعية، والمساهمة في تطوير المجتمعات المحلية فضلا عن الخدمات التي تقدمها مراكز الشباب مباشرة في المجالات الرياضية والخدمات الشبابية والبرامج والأنشطة الثقافية والترفيهية.

كما أصدر وزير الشباب والرياضة، عدة قرارات تضمنت فتح مراكز الشباب وإتاحة كافة مرافقها أمام المواطنين والجهات المعنية بالمحافظة، فضلا عن قيام التجمعات الشبابية التابعة للوزارة، بتقديم المساعدة لجميع المواطنين من خلال مراكز شباب المحافظة.

وأكد «صبحي»، أن القطاعات المركزية بالوزارة ومديريات الشباب والرياضة الإدارات الفرعية، التي تتجاوز 370 إدارة، تتولى جميعها التنفيذ الدقيق لبنود الخطة الموضوعة فضلا عن المتابعة اليومية والدورية لأداء مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، من حيث البرامج والمشروعات والأنشطة المقدمة للنشء والشباب، و حصر احتياجات تلك المراكز من أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية الإنشائية بها.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتطوير شامل لمراكز الشباب في مجالات إنشاء الملاعب الخماسية وحمامات السباحة ومرافق الخدمات والمباني الإدارية والملاعب متعددة الأغراض.

إشادات واسعة بدور مراكز الشباب في أزمة سيول بأسوان

ولفت إلى أن الوزارة تلقت إشادات واسعة من جميع المعنيين والمواطنين تجاه الدور المجتمعي، الذي قامت به مراكز الشباب بمحافظة أسوان، في ضوء تضرر العديد من المواطنين والمنازل بالمحافظة بسبب غزارة الأمطار، موضحًا أن مراكز الشباب تشهد طفرة غير مسبوقة في شأن تطوير البنية الأساسية، وكذلك محتوى المشروعات والأنشطة ودورها المجتمعي.

فتح مراكز الشباب تستقبل تطعيمات لقاح كورونا

جدير بالذكر أن مراكز الشباب خلال الفترة الحالية، تقوم بتوفير خدمات التسجيل وتلقي لقاح كورونا لجميع المواطنين، تحت الإشراف الكامل لوزارة الصحة المصرية، كما كان لها دور سابق في الكشف وتلقي علاجات فيروس سي، كما تعمل كافة القطاعات ومديريات الشباب والرياضة وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجان متابعة؛ للقيام بزيارات ميدانية مفاجئة لمراكز الشباب علي أرض الواقع، وذلك في إطار تقييم الأداء.