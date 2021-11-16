ضبط 5 بتعاملات 2 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنّ أحد الأشخاص موجود حاليا خارج مصر، وشقيقه، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنيا، مارسا نشاطا إجراميا تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال تجميع الأول مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، واتفاقه مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يشترونها بتلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية، مقابل إيداع قيمة البضائع في حساب الثاني بالبريد بالعملة المصرية، ما يعرف بنظام «المقاصة».

وأوضحت التحريات بحسب بيان عن وزارة الداخلية، أنّ المتهم الثاني يبدأ عقب تلقيه التحويلات، تسليمها لأسر العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية، مقابل عمولة مالية، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وبتقنين الإجراءات جرى استهداف المتهم الثاني وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول الموجود حاليا خارج البلاد، كما تبيّن أنّ حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقا للفحص المستندي بلغ 1٫5 مليون جنيه.

ضبط سيدة بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنّ إحدى السيدات مقيمة بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة، تعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، من خلال تلقيها تحويلات مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية، نظير بث برامج وفيديوهات خاصة ببعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال أحد المواقع الإلكترونية.

وتبيّن أنّه يتم إرسال التحويلات المالية من إحدى الدول على حسابها الشخصي على أحد البنوك داخل البلاد، ثم تستبدلها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها للأشخاص أصحاب الفيديوهات التىي يتم بثها على الموقع الإلكتروني المشار إليه نقدا، أو من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة، إضافة إلى الاستفادة من فارق سعر تغير العملة بالمخالفة للقانون.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، جرى استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبيّن أنّ حجم تعاملاتها منذ عام 2019 طبقا للفحص المستندي بلغت 1٫200٫000 مليون جنيه.

ضبط 3 بتهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج سوق الصرف

وضبطت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، 3 أشخاص، 2 منهم يحملان جنسيات أجنبية، وبحوزتهم عملات أجنبية، وبمواجهتهم اعترف أحدهم بمزاولته نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي دون ترخيص، خارج نطاق السوق المصرفية، حيث تتولى الشركة عمله كائنة بإحدى الدول، تجميع المبالغ المالية من الأفراد والشركات بتلك الدولة بقصد تسليمها لذويهم المقيمين بالبلاد نظير مبلغ مالي يتحصل عليه، واقتصار دوره على تسليم المبالغ المالية المتفق عليها داخل البلاد، كما أقرّ بتسليم المبالغ المالية المضبوطة بحوزة عميليه (المتهمان الآخران)، وبمواجهة الأخيرين أيدا ما جاء في أقوال المتهم الأول، واتخذت الإجراءات القانونية.