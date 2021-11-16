ضبط 11 بتهمة الاتجار في المخدرات.. حصيلة جرائمهم 20 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي ضم 11 شخصا، لـ7 منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بجنوب سيناء، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.

غسل الأموال

كما نُسب للمتهمين بحسب بيان عن وزارة الداخلية، أنّهم حاولوا غسل الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع للمبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنّها ناتجة من كيانات مشروع.

وقدّرت تلك الممتلكات بقيمة 20 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.