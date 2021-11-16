افتتاح المعرض الدولي للتجهيزات الفندقية والمنشآت السياحية

شاركت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، في افتتاح المعرض الدولي لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية في دورته الـ41، الذي نظمته المجموعة المصرية للتسويق بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، نيابة عن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.

وتفقدت نائب الوزير بحسب بيان، الأجنحة المختلفة بالمعرض، حيث اطلعت على المنتجات المتنوعة بها، والتي تدخل في نطاق الفنادق والخدمة والمطابخ والمطاعم والمفروشات وغيرها، كما أكدت نائب الوزير أنّ المعرض وما يحتويه من منتجات، يعكس أهمية صناعة السياحة وتأثيرها الكبير على العديد من الأنشطة والصناعات الأخرى، كما أنّ تنظيم مثل هذه المعارض الكبرى والمهمة، تعكس صورة إيجابية عن المقصد المصري وقدرته على تنظيم الأحداث المهمة، سواء معارض أو مؤتمرات وغيرها.

جودة الصناعة المصرية

وأشادت نائب الوزير بالمنتجات المعروضة والتي جرى تصنيعها بأيد مصرية، موضحة أنّ المنتجات المتميزة التي ترقى إلى مستوى التصدير تعكس جودة الصناعة المصرية، كما أثنت على مسابقات الطهاة والتي تدمج بين أنواع الأطعمة المختلفة والمتميزة مثل الطعام الصحي والأطعمة النباتية.

وشددت نائب الوزير على وجوب اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، خاصة المتعلقة بالسلامة الغذائية والوقاية الشخصية أثناء مراحل إعداد الطعام، بما يكفل الحفاظ على سلامة وصحة العاملين والسائحين.