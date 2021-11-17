حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 17-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مواليد برج العذراء هم أشخاص موثوقون للغاية، وإذا ما التزموا بشيء ما فإنهم لا يتراجعون عنه بل يعطونه حقه من الالتزام، فيمكن الاعتماد على مواليد هذا البرج لإتمام المهمات الصعبة والتي تحتاج جهدًا وتركيزًا.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

تتصرف بإيجابية وتبدو أكثر استعدادا للخوض في تجربة تتعلم من خلالها الكثير.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

القمر في منزل الحظ يمدك اليوم بنوع خاص من السحر النابع من ذاتك.

من أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.