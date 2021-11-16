ضبط 30 طنا و300 كليو جرام معسل وتبغ مجهولة المصدر

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية، لاسيما جرائم الغش التجاري، وتشديد الرقابة على تصنيع كافة الأغذية؛ تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط 30 طنا و300 كيلو جرام «معسل وتبغ» جميعها مجهولة المصدر وبدون بيانات.

الكمية ضبطت في مصنع بدون ترخيص

وتم ضبط الكمية بحوزة المدير المسؤول عن مصنع بدون ترخيص، لتصنيع وتعبئة المعسل، كائن بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة، لقيامه باستخدام خامات ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر خاصة بتصنيع المعسل وإعادة تعبئتها داخل عبوات وطرحها للبيع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.