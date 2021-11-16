سر حذف كوبليه من أغنية «انت الحظ» لعمرو دياب

تداول جمهور الفنان عمرو دياب، خلال الأيام الماضية، فيديو له وهو يغني كوبليه جديدا من أغنية «انت الحظ»، التى طرحها منذ ما يقرب من شهر، عبر منصاته السمعية ومواقع التواصل الاجتماعي.

كلمات أغنية انت الحظ لعمرو دياب

وعرض الهضبة الكوبليه الجديد لأول مرة، ضمن حفل خاص أقيم في شركة عقارات بالتجمع الخامس، وتقول كلماته: «يااللي مروقها علينا.. أنا لسه بكلم قلبي.. وبقوله ده بينسينا أيام ضاعت من عمري ..من عمري ميتحسبوش».

أغنية انت الحظ من ألبوم عيشني

وأغنية «انت الحظ» من ألبوم عمرو الجديد، تحت عنوان «عيشني»، والمقرر طرحه نهاية العام الجاري، وتحديدًا في شهر ديسمبر المقبل مع شركة ناي.

وعلمت «الوطن» أن الكوبليه المنتشر خلال الساعات الماضية، ما هو إلا واحد من بين حوالي 10 كوبليهات تم حذفها من الأغنية، إذ إن الشاعر كتب عدة كوبليهات وعرضها على الفنان عمرو دياب، ليختار من بينها 3 فقط، واستقر على تسجيلها في الاستوديو.

يذكر أن الفنان عمرو دياب أحيا حفلة مساء الجمعة، في القاهرة، وذلك بعد أيام من إحيائه حفلًا كبيرًا في معرض «إكسبو دبي 2020»، وشهد حضورًا جماهيريا كبيرا، وأكد «دياب» أنه سيحيي حفل رأس السنة هذا العام في دبي.

وقدّم لجمهوره مجموعة من أجمل أغانيه التي تفاعل معها الحضور، منها أغنية «أنت الحظ» وغيرها من أغنيات ألبومه الجديد.