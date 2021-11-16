أسعار ومواصفات «بايك X3» موديل 2022 في مصر

مع بداية الشهر الجاري، أعلن الوكيل المحلي للعلامة الصينية «بايك» الجديدة، طرح عدد من الطرز الجديدة في مصر ضمن فئة السيارات الملاكي الـ«سيدان» والرياضية متعددة الاستخدامات SUV، ومن ضمن القائمة المطروحة سيارة «بايك X3 موديل 2022» بعد زيادة أسعارها بواقع 3.500 جنيه خلال الأيام الماضية.

وتضمنت قائمة الأسعار الرسمية للسيارة «بايك X3 موديل 2022»، وأهم التجهيزات ومواصفات السيارة المتاحة ضمن فئاتها المتاحة بالسوق المصري، الآتي:

قائمة أسعار بايك X3 موديل 2022

- تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر بفئتين مختلفتين في التجهيزات، بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 256.600 جنيهًا.

الفئة الثانية بسعر 272.500 جنيهًا.

الفئة الثالثة بسعر 269.000 جنيهًا.

الفئة الرابعة بسعر 275.000 جنيهًا.

المواصفات الداخلية للسيارة

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، وينتج قوة قدرها 116 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 148 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تأتي السيارة بأبعاد (4325 ملم الطول، 1830 ملم العرض، 1640 ملم الارتفاع، 2570 ملم طول قاعدة العجلات).

- تأتي السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «2 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل، ونظام التحكم في الجر، ونظام منع إدارة المحرك لمنع سرقة السيارة، حزام الأمان للسائق ونظام تحذير صوتى وضوئى بلوحة القيادة، ومراقبة ضغط الهواء في الاطارات، وكاميرا خلفية، وحساسات ركن السيارة خلفية، مثبت سرعة، مصابيح أمامية LED مزودة بإضاءة نهارية، ومصابيح ضباب خلفية، ومرايات جانبية كهربائية مع إشارات الدوران ليـد، ومانع الضباب على الزجاج الخلفى، وزجاج كهربائي للأبواب الأمامية والخلفية، وجنوط 16 بوصة، ومكيف هواء إلكتروني».